Basket – I provvedimenti disciplinari di Serie A e Serie A1 femminile | l’elenco dei

sportfair

: Provvedimenti disciplinari 12°giornata: multe per Bologna, Brindisi e Pistoia - Pianeta_Basket : Provvedimenti disciplinari 12°giornata: multe per Bologna, Brindisi e Pistoia - Pianeta_Basket : A2 Provvedimenti disciplinari - 13°giornata - Pianeta_Basket : Provvedimenti disciplinari 11°giornata: multe per Cantù, Torino, Brindisi,… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Tanto lavoro per il giudice sportivo anche sotto le feste: ecco iper le gare del 25 e 26 dicembre diA e per le gare del 22 dicembre diA1Ilitaliano non si ferma nemmeno sotto le feste! Le gare giocate sotto Natale si sono portate dietro la consueta lista dei ‘cattivi’ ai quali non è arrivato il classico carbone, ma ammende e squalifiche da parte del giudice sportivo. Di seguito le sanzioni per le gare del 25 e 26 dicembre diA e per le gare del 22 dicembre diA1Dodicesima Giornata di andata – Gare del 25-26 dicembre 2018SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda di Euro 3.000,00 per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti) e per offese collettive sporadiche del pubblico verso tesserati avversari.ORIORA PISTOIA. Ammenda di Euro ...