Barcellona | Messi | ' Vorrei lavorare di nuovo con Guardiola'

Barcellona - Messi a tutto tondo : “Tornerei a lavorare con Guardiola. Su Cristiano Ronaldo…” : In una interessante intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, Lionel Messi ha toccato molti dei temi che lo riguardano e che ne hanno caratterizzato la carriera, dal Pallone d’Oro a Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il prestigioso riconoscimento, l’argentino dice di non essere stato sorpreso dall’incoronazione di Modric: “Non mi ha sorpreso o deluso la quinta posizione finale in classifica. Dico la ...

Messi - quinta Scarpa d'oro : ''Barcellona miglior club del mondo'' : BARCELLONA - 'Non mi aspettavo tutto questo quando ho cominciato. Il mio sogno era diventare un calciatore professionista e avere successo'. Ma Lionel Messi è andato oltre. Oggi il fuoriclasse ...

Barcellona - Scarpa d'Oro a Messi : è la quinta in carriera : Sono nella migliore squadra del mondo, ed ho accanto i migliori calciatori al mondo. Questo rende tutto più facile nell'ottenere questi premi", le parole dell'Argentino. Mai nessuno come Messi ...

Barcellona - Messi fa cinquina : quinta Scarpa d'Oro per Leo : Quinto nel Pallone d'Oro, Leo Messi ha ricevuto oggi la sua quinta Scarpa d'Oro, ottenuta grazie ai 34 gol segnati nella scorsa Liga, che il Barcellona ha vinto, così come la Copa del Rey. Messi ha ...

Liga - Levante-Barcellona 0-5 : Messi show con tripletta e due assist : Prosegue la marcia del Barcellona con un Messi a dir poco devastante. I catalani soffrono per una buona mezz'ora al Ciudad de Valencia, dove lo scorso campionato rimediarono un clamoroso k.o., 5-4,, ...

Liga 2018 - 16giornata i risultati delle partite della domenica : triplo Messi - il Barcellona vola : Un alro pallone portato a casa, un'altra tripletta che certifica la prima posizione nella Liga del Barcellona. I blaugrana battono 5-0 in trasferta il Levante e mandano un messaggio nemmeno troppo ...

Dominio Barcellona - Messi trascina i blaugrana contro il Levante : La Liga spagnola continua a regalare spettacolo, in particolar modo la squadra più in forma è sicuramente il Barcellona, netto successo nel match in trasferta contro il Levante. il grande protagonista è stato come al solito Leo Messi, la Pulce autore di una tripletta fantastica mentre la rete del vantaggio è stata siglata da Suarez mentre Pique nel finale ha chiuso definitivamente i conti sul punteggio di 0-5. Il Barcellona risponde al ...

Barcellona - Iniesta fa visita agli ex compagni : “Messi il migliore di sempre” [VIDEO] : visita a sorpresa di Andres Iniesta alla Ciutat Esportiva Joan Gamper di Barcellona che è stata la sua casa per 22 anni. Il fuoriclasse spagnolo, che gioca adesso con i giapponesi del Vissel Kobe, ha voluto salutare i suoi ex compagni, emozionati come si vede nel video postato dal club sui social, accompagnando il suo ritorno via Twitter con un nostalgico e romantico: “Tornare è sempre speciale“. Intervenuto poi ad un evento ...

Iniesta in visita al Barcellona : "Messi è il n.1" : visita a sorpresa di Andres Iniesta alla 'Ciutat Esportiva Joan Gamper' di Barcellona che è stata la sua casa per 22 anni. Il fuoriclasse spagnolo, che gioca oggi con i giapponesi del Vissel Kobe, ha ...

LIVE Barcellona-Tottenham - Champions League 2019 in DIRETTA : l’Inter spera nel regalo di Messi : Mancano poche ore alla conclusione della fase a gironi di Champions League e il destino dell’Inter è appeso ad un filo. I nerazzurri, oltre a dover fare risultato al San Siro contro gli olandesi del PSV, sono costretti a tifare Messi e compagni nella sfida contemporanea del girone B. Più nello specifico il Biscione ha l’obbligo, vista la sconfitta di Wembley con il Tottenham, di ottenere un risultato migliore dei londinesi, pena la ...

Marianella : 'Tottenham - attento alle alternative del Barcellona. E non chiamatele riserve. Poi c'è Messi' : Questa partita qui in Spagna è sentita meno rispetto a quanto pensiamo noi in Italia. Il motivo di maggiore interesse è sicuramente la possibilità degli spagnoli di lanciare giovani, quindi vedere ...

Highlights Espanyol-Barcellona 0-4 - il VIDEO e i gol della partita. Show di Leo Messi : Due gol di Messi, uno di Dembelé ed uno di Suarez: il Barcellona asfalta l’Espanyol per 4-0 nella stracittadina catalana ed allunga sul Siviglia, bloccato dal Valencia. Andiamo a rivedere le immagini della gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola gustandoci le perle offerte dalla Pulce. DI SEGUITO GLI Highlights DI Espanyol-Barcellona 0-4 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Messi show nel derby di Barcellona - è 0-4 : ANSA, - Barcellona, 8 DIC - Lionel Messi al top nel derby di Barcellona che la squadra pluricampione d'Europa ha vinto per 4-0 sul cmapo dei 'cugini' dell'Espanyol, mai in partita contro lo strapotere ...

Messi show nel derby di Barcellona - è 0-4 : ANSA, - Barcellona, 8 DIC - Lionel Messi al top nel derby di Barcellona che la squadra pluricampione d'Europa ha vinto per 4-0 sul cmapo dei 'cugini' dell'Espanyol, mai in partita contro lo strapotere ...