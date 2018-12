BAMBINO DI 10 ANNI MUORE DI PERITONITE Rimini | donati gli organi | ' Federico Fangarezzi

Trump 'rovina' le feste a un BAMBINO di 7 anni : 'Credi ancora a Babbo Natale?' : La sua era una delle tante telefonate di Natale alla Norad, l'agenzia Usa della Difesa aerospaziale, che da 63 anni traccia alla vigilia di Natale il percorso di Babbo Natale nel mondo. Ad alcune di ...

Malore per un BAMBINO di 3 anni SIRENE DI NOTTE : Un Malore per un bambino di tre anni e un grosso incidente in autostrada. Sono gli interventi più significativi della NOTTE di Natale dei nostri soccorritori. Malore per un bambino A mezzaNOTTE e ...

Reggio Calabria - BAMBINO di 7 anni cade dal trattore guidato dal padre e muore : Il dramma alla periferia di Bovalino, nella provincia di Reggio Calabria. L'uomo era uscito col trattore per andare a raccogliere della legna in un terreno di sua proprietà e aveva portato con sé il figlio di sette anni. L’incidente mentre stavano rientrando a casa. Inutili i soccorsi per il piccolo.Continua a leggere

Roma - famiglia di nigeriani circoncide BAMBINO di due anni : il piccolo muore : Orrore puro a Monterotondo, comune alle porte di Roma, in una famiglia di immigrati nigeriani. Un bambino di due anni è morto dopo aver subito un intervento di circoncisione rituale, effettuato in casa e in totale clandestinità. Il fratellino gemello, anche lui sottoposto allo stesso rituale, è stat

BAMBINO di due anni muore soffocato sotto gli occhi della madre : Dramma a Villasor (Cagliari) , dove martedì mattina un bimbo originario della Nigeria si è sentito male ed è morto davanti...

Pisa - furgone dei rifiuti investe BAMBINO di 5 anni. E’ grave : Il piccolo era appena uscito dalla scuola materna con la madre, che lo accompagnava tenendolo per mano. Indaga la polizia municipale di Cascina, in provincia di Pisa.Continua a leggere

Butterfly - la serie sul BAMBINO di 11 anni che vuole diventare una bambina : Essere se stesso o ubbidire ai genitori? Vivere e vestirsi come un bambino , quale è fisicamente, o come una bambina , come si sente in realtà, ? Assecondare la società o seguire la propria natura? Un ...

Villasanta : rubano i regali a un BAMBINO di 4 anni - il pirata di Playmobil arriva prima di Babbo Natale : Storia a lieto fine a Villasanta: i ladri avevano rubato i regali di Natale a un bambino di 4 anni, ma Playmobil risolve la situazione. Mandando da lui il pirata Rico. Playmobil Italia ha letto sul ...

Fa patire la fame al figlio di 5 anni : il BAMBINO trovato scheletrico : Tammi Bleimeyer, 37enne madre di 7 bambini, è stata condannata a 28 anni di prigione per aver lasciato patire la fame al figliastro di 5 anni. I dottori che hanno soccorso il bambino l'hanno trovato con un pannolino addosso e sottopeso: al momento dell'arresto pesava solo 13 chili. Lo scorso venerdì era stata dichiarata colpevole di lesioni per omissione perché ha costretto un altro dei suoi figli, Jordan di 9 anni a dormire ...

A Severance si può finalmente giocare a palle di neve. Grazie ad un BAMBINO di 9 anni : A Severance, in Colorado, è legale lanciare palle di neve. Ma non lo è da molto tempo. Grazie all'attivismo di un bambino di 9 anni è stato possibile far cadere un divieto che era attivo da quasi cento anni. Non si sa il motivo preciso per cui questo divieto fosse attivo. Approvato intorno al 1920, stava dentro una legge che proibiva il "lancio di proiettili".Al momento dell'ufficialità in comune non c'era neve a ...

BAMBINO di 7 anni guadagna 22 milioni di dollari in un anno con Youtube : In base ai calcoli della rivista economica Forbes, l'influencer che guadagna di più su Youtube sarebbe un Bambino statunitense di appena 7 anni chiamato Ryan. Il ragazzino ha guadagnato qualcosa come 22 milioni di dollari in un anno (il dato è relativo ai 12 mesi precedenti al 1° giugno 2018). Il suo canale 'Ryan ToysReview' fa infatti milioni di visualizzazioni. Viene dunque da chiedersi che genere di video faccia il Bambino per guadagnare così ...