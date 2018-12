Bambina di 19 mesi ridotta al rachitismo a causa della dieta vegana | i genitori | “E’

Bambina di 10 anni uccide bimbo di 6 mesi all’asilo a colpi di sgabello - arrestata : La ragazzina era ospite della famiglia che gestiva il centro dell'infanzia in casa. Secondo gli inquirenti locali, avrebbe colpito il piccolo alla testa con uno sgabello poi, presa dal panico per il pianto del bimbo, avrebbe continuato a colpirlo in testa fino a ucciderlo.Continua a leggere

Catanzaro - muore Bambina di due mesi - cause in corso d'accertamento : Catanzaro - Una bambina di due mesi é morta ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale 'Pugliese-Ciaccio' di Catanzaro. Le cause del decesso sono in corso d'accertamento. Lo scrive la 'Gazzetta ...

