Automobilisti fermati con “pacco di cocaina” | ma era sale Condannati per arresto

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Avevano fermato duein autostrada, scortandoli in caserma, accusandoli di essersi sbarazzati di un pacchetto di cocaina che in realtà contenevaanti ghiaccio. Per questo, dopo sei anni, due agenti della Polstrada, all’epoca dei fatti in servizio sull’A7 Milano-Genova, sono statiin primo grado perillegale, come riporta Repubblica. I poliziotti, come deciso dal Tribunale di Pavia che ha emesso la sentenza, dovranno scontare sei mesi e risarcire in sede civile, con una provvisionale di 4mila euro, l’unica delle due ‘vittime’, entrambe originarie di Genova, che si è costituita parte civile. Assolti invece dalle accuse di sequestro di persona e violenza privata.I due genovesi vengono arrestati con le pistole puntate, ammanettati in strada e accusati di aver lanciato un pacchetto sospetto. Stanno rientrando da Milano ...