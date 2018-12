Auto | 8 marzo festa campioni siciliani

Auto - gli incentivi e l’ecotassa debutteranno il 1° marzo : Ecotassa dalle Auto di lusso fino a quelle medie, anche per finanziare l’ecobonus su quelle elettriche e ibride il cui prezzo ufficiale di listino non supera i 50mila euro (Iva esclusa, valore aumentato di 5mila euro all’ultimo momento). Il tutto a partire dal 1° marzo e fino al 31 dicembre 2021...

Ecotassa Auto - soglia di CO2 alzata a 160 g/km per salvare le utilitarie. Si parte a marzo : ROMA - Arriva la riformulazione dell'Ecotassa per le auto inquinanti e per l'ecosconto per quelle ecologiche. Il sottosegretario alle infrastrutture Michele dell'Orco, al Senato, ha...