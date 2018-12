Australia | nuova evacuazione per il grattacielo Sydney di 38 piani

Australia : torna la E-League con la nuova stagione competitiva su FIFA19 : Avere EA SPORTS come partner fornisce una valida connessione e un percorso per i concorrenti per qualificarsi per la Coppa del Mondo FIFA 2019.' Inoltre, Bould ha concluso: 'Sono fiducioso che la ...

Tennis – Sergio Tacchini presenta la nuova linea per gli Australian Open 2019 [GALLERY] : Sergio Tacchini presenta la nuova linea Tennis indossata a Melbourne dagli atleti del team Il colore è il tema della collezione Sergio Tacchini Primavera Estate 2019, e la prima linea Tennis della stagione risponde al tema con un tripudio di colori vivaci. Le linee Tennis da uomo e da donna debutteranno con i Tennisti ST sui campi Australiani di Melbourne per gli Australian Open 2019 Pawel Fabjanski Prendendo a ispirazione il prisma con i ...

Australia : sarà Adelaide la sede della nuova agenzia spaziale : Adelaide, capitale dell’Australia Meridionale, sarà la sede della nuova agenzia spaziale Australiana: lo ha reso noto il primo ministro Scott Morrison, precisando che il governo federale ha stanziato per la nuova agenzia 41 milioni di dollari Australiani (26 milioni di euro): l’investimento “farà da rampa di lancio per triplicare l’economia spaziale dell’Australia fino a 12 miliardi di dollari e creerà fino a 20 ...

Australia - scoperta una nuova specie di dinosauro chiamata Weewarrasaurus pobeni : Una straordinaria scoperta scientifica è avvenuta in Australia, precisamente nel Nuovo Galles del Sud, in una zona rurale dell'hinterland Australiano nota come Wee Warra nei pressi di Lighting Ridge. In realtà la scoperta vera e propria di questi nuovi fossili di dinosauro, finora mai rinvenuti, avvenne qualche anno fa, nel 2013, ad opera di un commerciante, Mike Poben. Lo stesso infatti stava lavorando presso una miniera di opale, pietra ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Tre vittorie per Fiji - Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la prima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Tennis - ecco la nuova Coppa del Mondo : si gioca in Australia dal 2020 : Ufficialmente chiamata Atp Cup, il torneo riprende la tradizione inaugurata con la Coppa del Mondo disputata nella città tedesca di Düsseldorf tra il 1978 e il 2012, di solito a maggio in ...

Basket femminile - chi è Nicole Romeo - la nuova playmaker oriunda dell’Italia. 166 cm di talento dall’Australia : All’uscita delle convocazioni effettuate da Marco Crespi per la doppia sfida dell’Italia contro Croazia e Svezia nelle qualificazioni agli Europei femminili di Basket 2019 è subito saltato all’occhio un nome nuovo: quello di Nicole Romeo. Molti si saranno chiesti da dove sia spuntata fuori questa giocatrice, che mai era stata presa in considerazione prima d’ora. Vediamo di capirne di più. Nata il 29 agosto 1989 in ...

Rugby - Italia-Georgia 28-17 nel primo test match : adesso arrivano i «mostri» Australia e Nuova Zelanda : In uno stadio «Franchi» trasformato in succursale di Tblisi, tanto è rumorosa e colma di affetto per i Lelos la passione degli oltre tremila georgiani richiamati dalla possibilità di salire a cavallo ...

MotoGp – Vinales trionfa in Australia - Marquez ko : Dovizioso allunga su Rossi - la nuova classifica piloti : Vinales trionfa in Australia, Marquez costretto a tornare ai box: Dovizioso allunga su Valentino Rossi e sorride a Phillip Island. La classifica piloti aggiornata Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto ...

Rugby - Test Match 2018 : Nuova Zelanda-Australia 37-20. Tre su tre nella Bloedisloe Cup per gli All Blacks : La Bloedisloe Cup era già neozelandese dopo i due successi estivi nel The Rugby Championship, ma All Blacks e Wallabies, come da tradizione si sono sfidati anche in un terzo incontro in campo neutro. A Yokohama, in Giappone, una delle città che il prossimo anno ospiterà la Coppa del Mondo, la Nuova Zelanda batte ancora l’Australia per 37-20. Nel primo tempo gli All Blacks passano al 12′ con la meta di Squire, Barrett trasforma ed è ...

Rugby - Test Match 2018 : Nuova Zelanda-Australia domani a Yokohama. La Bloedisloe Cup è già degli All Blacks : Mancano 24 ore all’ultimo Match, ma la Bloedisloe Cup è già della Nuova Zelanda, eppure come da tradizione All Blacks e Wallabies si sfideranno in una terza partita in campo neutro e allora, ad un anno dalla Coppa del Mondo, quale miglior luogo se non il Giappone quale location ideale per tale confronto? Tra i campi che l’anno prossimo vedranno sfidarsi le venti migliori Nazionali di Rugby del mondo è stato scelto per ...

Nuova Zelanda-Australia - Test Match 2018 : programma - orario e tv : ... quale miglior luogo se non il Giappone quale location ideale per tale confronto? Tra i campi che l'anno prossimo vedranno sfidarsi le venti migliori Nazionali di rugby del mondo è stato scelto per l'...