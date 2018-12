Australia | gemelle innamorate dello stesso uomo | ' Vogliamo sposarlo | ma la legge lo vieta'

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Capita che due sorelle, o due amiche, s'innamorino. Generalmente, però, in questi casi una delle due viene a patti con i suoi sentimenti e "fa un passo indietro". Anna e Lucy DeCinque,di origine italiana residenti a Perth, in, costituiscono però un'eccezione. Le due donne infatti hanno dichiarato di essere entrambe, il meccanico Ben Byrne, e di essere da tempo fidanzate con lui. "Vorremmo- hanno spiegato qualche giorno fa in tv - ma l'attualena non lo permette".Un fidanzato per dueAnna e Lucy,di 33 anni, sono "famose" per essere state dichiarate le "world's most identical twins" (lepiù identiche del mondo) e ora per essere, che le ricambia entrambe. Qualche giorno fa, le due donne hanno partecipato a "We Have a Problem", programma ...