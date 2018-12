Audi a Madonna di Campiglio | tutto pronto per lo spettacolo di performance e sostenibilità

sportfair

: Si consolida rapporto 'eco' tra Audi Italia e #MadonnadiCampiglio. Oltre a sci, impegno Quattro Anelli in sostenibi… - ANSA_motori : Si consolida rapporto 'eco' tra Audi Italia e #MadonnadiCampiglio. Oltre a sci, impegno Quattro Anelli in sostenibi… - solomotori : Si consolida rapporto 'eco' tra Audi e Madonna di Campiglio - ReportMotori : Audi quattro Ski Cup: spettacolo a Madonna di Campiglio su -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Prosegue l’impegnonello sviluppo di una mobilità sostenibile con progetti dedicati al territorio Il marchio dei quattro anelli sarà adidall’1 al 3 febbraio con la quarta edizione dell’quattro Ski Cup, la competizione dedicata agli amanti dello sci e agli appassionati del Brand, che si cimenteranno in uno slalom gigante nel format Coppa del Mondo di Sci.Ma oltre al ruolo attivo per la parte sportiva della “regina delle nevi”,da anni è inserita nel territorio, che supporta con lo sviluppo di infrastrutture per la mobilità sostenibile e iniziative di valorizzazione dell’area. Coerentemente con la propria vocazione di avanguardia tecnologica e grazie alla visione olistica del Brand dove il prodotto auto è funzionale a un rapporto sostenibile tra l’uomo e il territorio.sta lavorando a un ampio progetto di mobilità sul territorio per ...