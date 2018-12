Attraversa Antartide da solo | a piedi e senza aiuto

Impresa epica per un 33enne americano : è la prima persona ad aver Attraversato l’Antartide in solitaria : Nel giorno di Santo Stefano, Colin O’Brady, 33enne di Portland, Oregon, ha portato a termine un’Impresa epica, prima considerata impossibile. O’Brady, infatti, è diventato la prima persona ad attraversare l’Antartide da solo senza alcuna assistenza, camminando per il continente antartico per 54 giorni. Amici, famiglia e fan hanno seguito il viaggio di circa 1.500km di Colin in tempo reale grazie ai social. Nonostante O’Brady inizialmente avesse ...