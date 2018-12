Atletica - il 2019 che attende l’Italia. Sarà finalmente l’anno della svolta o si rimarrà nell’anonimato? : L’Atletica leggera è la grande malata dello sport italiano, la Regina sta attraversando una crisi profonda e che sembra infinita, il nostro Paese fatica a essere protagonista nelle competizioni della disciplina individuale più praticata a livello planetario, le soddisfazioni si possono sempre contare sulle dita di una mano (o poco più) mentre le difficoltà sono enormi e sempre sotto gli occhi di tutti. Dopo lo zero totale dei Mondiali ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Voglio l’oro ai Mondiali - il 2019 sarà fondamentale verso le Olimpiadi” : Gianmarco Tamberi si prepara a una stagione di riscatto, il 2019 deve essere l’anno della rinascita per il marchigiano che ormai ha recuperato definitivamente dall’infortunio del 2016 come dimostrano i voli a 2.33, 2.31, 2.30 effettuati sul finire del 2018 dopo il quarto posto degli Europei. Halfshave partirà per il Sudafrica tra un paio di giorni, a Potchefstroom si allenerà fino al 17 gennaio e poi si lancerà verso un’annata ...

Atletica - primi raduni per l’Italia in vista del 2019. Gianmarco Tamberi ed Alessia Trost aprono l’anno in Sudafrica : Saranno Gianmarco Tamberi ed Alessia Trost i primi azzurri a tornare al lavoro in vista della nuova stagione. La FIDAL ha reso note le sedi dei raduni dell’Atletica italiana nella prima parte del 2019. I due saltatori in alto voleranno passeranno il Capodanno in Sudafrica, visto che si alleneranno dal 29 Dicembre al 17 Gennaio a Potchefstroom. Molto più ampio il gruppo azzurro che si allenerà a Tenerife dal 3 al 19 Gennaio. In Spagna ...

Atletica – I buoni propositi di Alessia Trost : “nel 2019 devo scrollarmi di dosso il peso dei risultati passati” : Atletica: Alessia Trost pronta a dimenticare il passato ed affrontare il 2019 con la motivazione giusta per far bene “Mi porto dietro un background di risultati che pesano, devo cominciare a pensare di essere un’atleta diversa rispetto a quella che ha saltato due metri quando avevo 19 anni. Nel 2019 spero di riuscire a scrollarmi di dosso questo peso e di mettere in campo anche solo parte del lavoro fatto in allenamento, ...

Atletica - nasce la super sfida Europa-USA! Modello Ryder Cup dal 2019 - debutto a Minsk prima dei Mondiali : Una grande novità per il calendario internazionale di Atletica leggera: nel 2019 debutterà infatti lo scontro tra Europa e USA, una sfida totale sul Modello della Ryder Cup di golf, un duello titanico tra il Vecchio Continente unito sotto un’unica bandiera e la potenza a stelle e strisce. L’appuntamento è per il 9-10 settembre a Minsk (capitale della Bielorussia), nel rinnovato Stadio della Dinamo che prevede 22000 posti a sedere e ...

La IAAF ha confermato la sospensione della Russia dalle gare di Atletica leggera anche per il 2019 : L’Associazione Internazionale delle Federazioni di atletica leggera (IAAF) ha confermato la sospensione per la Russia dalle gare di atletica leggera anche per il 2019. La sospensione rimarrà attiva finché la federazione russa non consegnerà alla IAAF tutti i dati dell’ex

Atletica - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv. Si gareggia ad ottobre! : I Mondiali 2019 di Atletica leggera si disputeranno a Doha (Qatar) da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre. Si tratta di una stranissima collocazione in calendario rispetto al tradizionale spazio estivo riservato alla rassegna iridata della Regina degli Sport. A causa della altissime temperature del Qatar, però, si è deciso di spostare l’evento a inizio autunno e soprattutto si gareggerà sempre nella serata locale in modo da ...

Assegnati alla Città di Agropoli i Campionati Nazionali under 18 di Atletica 2019 : ' Abbiamo strutture sportive dichiara Giuseppe Cammarota , consigliere delegato allo sport che fanno invidia anche alle grandi Città . E questo ci permette di poter ospitare Campionati di respiro ...

Atletica : gli Assoluti 2019 a Bressanone : ANSA, - ROMA, 10 NOV - La federazione italiana Atletica leggera , Fidal, ha assegnato le sedi di svolgimento dei principali Campionati federali outdoor per il periodo 2019-2021. Gli Assoluti del ...

Atletica - Il Consiglio Federale ha stabilito le sedi degli Assoluti outdoor 2019-2021 : Grazie al Consiglio Federale tenutosi oggi a Bressanone è stato possibile conoscere le sedi di svolgimento dei principali Campionati federali outdoor per il periodo 2019-2021 Il Consiglio Federale, ...

Atletica – Il Consiglio Federale ha stabilito le sedi degli Assoluti outdoor 2019-2021 : Grazie al Consiglio Federale tenutosi oggi a Bressanone è stato possibile conoscere le sedi di svolgimento dei principali Campionati federali outdoor per il periodo 2019-2021 Il Consiglio Federale, nel corso della riunione odierna, aperta nella prima parte anche ai candidati ad ospitare eventi tricolore (che hanno potuto presentare direttamente i propri progetti), ha assegnato le sedi di svolgimento dei principali Campionati federali ...

Atletica - Diamond League 2019 : definite le gare per il Golden Gala di Roma. Appuntamento il 6 giugno : Oggi la IAAF ha ufficialmente presentato la Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante dell’Atletica leggera che per il prossimo anno prevede ben 14 tappe in quattro Continenti: si incomincerà a Doha (Qatar) il 3 maggio e si proseguirà con appuntamenti costanti fino alle Finali di Zurigo (29 agosto) e Bruxelles (6 settembre) che per la prima volta nella storia precederanno i Mondiali in programma a inizio autunno nella capitale ...

Atletica – Da Gianmarco Tamberi a Filippo Tortu : il programma degli azzurri per il 2019 : Gli azzurri dell’Atletica Élite Club sono radunati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa per preparare il programma del 2019 Tre giornate a Roma per programmare un anno intero. Da ieri e fino a martedì 30 ottobre, gli azzurri dell’Atletica Élite Club sono radunati al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa per gli incontri di ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Nel 2019 punto in alto - ci sarà da divertirsi” : È un Gianmarco Tamberi diverso da quello visto nelle ultime occasioni, sembra essere tornato, soprattutto a livello psicologico, quello visto fino allo sfortunato infortunio che ha preceduto le Olimpiadi di Rio 2016. Oggi l’atleta azzurro ha parlato all’ANSA in occasione della tradizionale riunione di programmazione dell’Atletica Élite Club al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ dell’Acqua Acetosa ...