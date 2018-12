Atletica | Gianmarco Tamberi | “Voglio l’oro ai Mondiali | il 2019 sarà fondamentale verso

oasport

(Di giovedì 27 dicembre 2018)si prepara a una stagione di riscatto, ildeve essere l’anno della rinascita per il marchigiano che ormai ha recuperato definitivamente dall’infortunio del 2016 come dimostrano i voli a 2.33, 2.31, 2.30 effettuati sul finire del 2018 dopo il quarto posto degli Europei. Halfshave partirà per il Sudafrica tra un paio di giorni, a Potchefstroom si allenerà fino al 17 gennaio e poi si lanceràun’annata importante che culminerà con idi Doha a inizio autunno, con vista sulle Olimpiadi di Tokyo 2020.Gimbo ha analizzato il suo 2018 in un’intervista concessa alla Fidal: “Più che positivo, anche se non è arrivata la medaglia a Berlino. Come ogni cosa che mi riguardi, questa stagione ha avuto due facce. Dalla tappa di Diamond League di Montecarlo è cambiato tutto. Quel 2,27 a luglio mi ha fatto rinascere sulla pedana in cui ...