Assunzioni Ferrovie dello Stato Italiane e Flixbus | invio CV entro gennaio 2019

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Alcune aziende dei trasporti pubblici hanno attivato nuovi bandi di concorso pubblico per il reclutamento di ulteriori profili competenti da collocare nelle zone occupazionali situate sia in Italia che all'Estero. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta.Posizioni aperte aIl Grupposeleziona con un contratto di lavoro a tempo indeterminato 2 specialisti legali da assegnare presso l'ufficio legale della Società Italcertifer di Firenze in Toscana in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:laurea in giurisprudenza;detenere l'abilitazione all'albo;competenze nel campo di diritto amministrativo e/o Codice di Appalti e/o contrattualistica societaria, elementi MoOrganizzazione e Gestione 231/2001;esperienza di almeno cinque anni maturata tramite un'azienda a partecipazione pubblica o ...