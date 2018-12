davidemaggio

: Ascolti tv mercoledì 26 dicembre 2018 - tvblogit : Ascolti tv mercoledì 26 dicembre 2018 - Varych4 : Ascolti tv mercoledì 26 dicembre 2018 - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 26 dicembre 2018 -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) CenerentolaNella serata di ieri,26, su Rai1 Cenerentola ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie Piccole Donne ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Quel Pazzo Venerdì ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Now You See Me – I Maghi del Crimine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Una notte al museo 2 – La fuga ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 #CR4: La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Vacanze Romane ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Balla coi Lupi segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Babbo Natale non viene da Nord ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Prigione di Vetro registra .000 spettatori con il ...