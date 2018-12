Ascolti tv | il classico della Dinsey Cenerentola vince su tutti

tvzap.kataweb

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Dopo ‘Biancaneve e i sette nani’sera di Natale, è un altroDisney ad aggiudicarsi gliprima serata di Santo Stefano, ““ trasmesso da Rai1 ha ottenuto infatti 5.069.000 telespettatori e uno share del 21,10%.tv, prime time A molta distanza Canale 5 con “Piccole donne”, visto da 1.668.000 telespettatori pari al 6,94% di share, in un testa a testa con Italia 1 dove il film Su Italia 1 “Now you see me – I maghi del crimine” ha totalizzato 1.652.000 telespettatori e uno share del 7,53%. Appena fuori dal podio Rai2 con “Quel pazzo venerdì”, che ha conquistato 1.411.000 telespettatori e uno share del 5,82%, mentre su Retequattro “#CR4 La Repubblica delle donne” è stato visto da 905.000 telespettatori con uno share del 4,63%. Rai 3 con il film “Una notte al ...