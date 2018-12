Arrivano gli show circensi per ' Natale al Porto' a Marina di Ragusa Si inizia questo

A cascata gli aggiornamenti per Huawei P10 Lite TIM e Vodafone : Arrivano le patch B370 e B372 : Continuano le novità per il tanto chiacchierato Huawei P10 Lite in un mese di dicembre più intenso di quanto ci si potesse aspettare. Lo smartphone, lanciato sul mercato più di un anno fa, di recente ha visto apparire sulla scena il nuovo aggiornamento B382 per i modelli no brand come avrete notato da un nostro recente articolo e, in attesa dei primi avvistamenti anche qui in Italia, vede muoversi qualcosa anche per i non pochi utenti che hanno ...

Falso allarme bomba al Comune di Pompei : Arrivano gli artificieri per aprire il biglietto di auguri : Pompei - Quando un biglietto di auguri di Natale diventa 'espolsivo' si evacua l'edificio comunale e arrivano gli artificieri. Alla fine la 'bomba' era un libro di poesie e un biglietto di auguri per ...

Anche vestirsi è un diritto : Arrivano gli abiti “accessibili” per persone con disabilità : Cerchiamo di volerci più bene, e di permettere agli altri di volersi più bene: abbigliamento e cura della persona sono diritti che non devono mancare. Perché il freddo peggiore non è quello portato dall'inverno, ma dalla mancanza di possibilità. Riflettiamo su questo, mentre intanto, nei "nostri" negozi, un reparto easy dress continua a mancare.Continua a leggere

Pensioni - Arrivano gli aumenti. Per le alte tagli dal 5 al 30% : Aumenti che valgono l'1,1 per cento per le Pensioni relativamente più basse - quelle che arrivano grosso modo a 1.500 euro lordi al mese - e poi si riducono via via in percentuale fino a dimezzarsi al ...

Instagram - Arrivano nuovi adesivi per i consigli musicali e le domande in diretta : (Foto: Instagram) Continuano a fioccare le novità in arrivo all’interno di Instagram; questa volta il social network ha annunciato di aver iniziato il rilascio di una serie di funzionalità sotto forma di adesivi da utilizzare all’interno della sezione Storie dell’app. Si tratta di sticker pensati per migliorare l’interazione con gli utenti che a milioni ogni giorno visualizzano questa tipologia di contenuti che ...

Dai resti degli pterosauri Arrivano piume antiche quasi 100mila anni : il Mesozoico nascosto nel cuore della Mongolia : Le piume sono circa 70 milioni di anni più antiche del previsto. Ad indicarlo sono stati i resti di pterosauri, rettili volanti vissuti nel Mesozoico, tra 230 e 65 milioni di anni fa. Questi animali, secondo quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution, erano coperti da quattro diversi tipi di piume. Lo studio è stato condotto da un gruppo di paleontologi europei e cinesi, coordinato da Baoyu Jiang, ...

Manovra - Arrivano le coperture per il 2 - 04% ecco i dettagli della manovra. Ora parola a Bruxelles : Manovra i 3 miliardi che mancavano, assicurano fonti di Palazzo Chigi sono state trovate, pronti per il 2,04% “In questo momento è fondamentale la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione – ha detto Luigi Di Maiosul blog delle Stelle -. Insomma, sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. E’ il ...

Arrivano (anche) gli auguri di Carlo e Camilla. Così la royal family festeggia il Natale : 1914royal Christmas Cards. Le più belle di sempre1939royal Christmas Cards. Le più belle di sempre1942royal Christmas Cards. Le più belle di sempre19651982198619871989201320162017200720152015Gli auguri di Leonor e Sofia di Spagna20052017royal Christmas Cards. Le più belle di sempre2016royal Christmas Cards. Le più belle di sempre2017royal Christmas Cards. Le più belle di sempre20172017royal Christmas Cards. Le più belle di sempreTre coppie per ...

Natale : Arrivano nel weekend gli alberi da boschi distrutti : arrivano gli alberi di Natale ottenuti dagli abeti abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del nord-est, per aiutare la ripresa dei territori feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso 29 Ottobre. L’iniziativa fino ad esaurimento scorte è della Coldiretti che insieme a Federforeste e Pefc si è impegnata nella rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del ...

NBA - Arrivano le nuove maglie : ecco le squadre - da playoff - che se le sono meritate : Si chiamano Earned Edition perché celebrano le 16 franchigie capaci di centrare la postseason la scorsa primavera. Alcune squadre le indosseranno a Natale, le altre debutteranno nei giorni ...

Venaria : il 14 dicembre Arrivano Pino e gli Anticorpi : Il meglio del duo comico "Pino e gli Anticorpi", distillato dalle annate migliori, riposato in anni di attività in capienti botti teatrali, con quell'inconfondibile boquet di sana follia, il sentore ...

Pokémon Go : Arrivano finalmente gli scontri tra allenatori : In Pokémon GO sono finalmente arrivate le battaglie tra allenatori. Come possiamo vedere infatti con l'ultimo aggiornamento per Android e iOS è infatti possibile sfidare altri giocatori in scontri PvP, riporta VG247.La nuova modalità permette di sfidare altri allenatori che si trovano vicini a noi in uno scontro Pokémon scanerizzando il codice battaglia. Gli scontri PvP non saranno subito accessibili a tutti: inizialmente solo i giocatori oltre ...

Instagram - Arrivano gli account speciali per influencer : (Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Il carosello di novità che Instagram sta apportando ormai da settimane alla sua interfaccia non accenna a fermarsi, anche se le prossime novità alle quali il social network fotografico ha intenzione di dare vita non finiranno mai sotto gli occhi del grande pubblico. Secondo quel che riferisce l’Hollywood Reporter, una ristretta cerchia di utenti sta iniziando a visualizzare all’interno del ...

