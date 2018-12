Aperte le iscrizioni per NutriMi 2019 | XIII Forum Nazionale di Nutrizione Pratica

Scuola - Aperte da oggi le iscrizioni con la registrazione online : Al via il 27 dicembre le iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20. Già dalle ore 9 sarà possibile effettuare online la registrazione delle domande e ci sarà tempo fino alle 20 del 31 gennaio 2019 per l'iscrizione alle prime classi della Scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Tempi anticipati, dunque, rispetto agli anni passati quando le iscrizioni erano state aperte attorno a metà gennaio e fino ai primi di febbraio. La data di ...

ISCHIA FILM FESTIVAL 17 - Aperte le iscrizioni : ... un salto di qualità ulteriore per fare di questo evento un punto di riferimento internazionale, un fiore all'occhiello per la cultura italiana in una delle location più belle e suggestive del mondo. ...

Consulentia 2019 - iscrizioni Aperte. Ecco il programma della manifestazione : ... sottolineando il legame tra l'attività della categoria con l'economia reale e quindi il ruolo evoluto del cf in grado di rispondere alle esigenze del tessuto economico e sociale del Paese. Ricevi ...

Progetto Guardiani della Costa : iscrizioni per l’anno scolastico 2018-19 Aperte fino al 20 dicembre : Guardiani della Costa è un Progetto di citizen science, ossia un Progetto di scienza prodotto e condiviso da cittadini. Esso nasce per tutelare il litorale nostrano. Il Progetto ha preso vita grazie a Fondazione Costa Crociere ed è rivolto a docenti e studenti delle scuole superiori italiane. Il Progetto ha come scopo la sensibilizzazione di giovani, studenti e cittadini all’amore per il patrimonio naturalistico delle coste italiane. Un ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Iscrizioni Aperte per i campi invernali per ragazzi previsti dal 27 dicembre al 4 gennaio : Vacanze al MUSEO tra scienza e natura per esploratori in erba 07-12-2018 / Giorno per giorno Vacanze natalizie all'insegna della scienza e della natura per bambini e ragazzi al MUSEO civico di STORIA ...

Aperte le iscrizioni al XVII Congresso Nazionale di Associazione Italiana Dislessia : L’evento dal titolo “Dislessia: liberi di apprendere” si terrà il prossimo 14 e 15 dicembre a Milano presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano Milano, 26 novembre 2018 – Sono Aperte le iscrizioni al XVII Congresso Nazionale di Associazione Italiana Dislessia, che quest’anno si terrà il 14 e 15 dicembre, a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi, in via Festa del Perdono. Obiettivo dell’evento, dal titolo ...

Economia. Aperte le iscrizioni ai corsi per diventare bagnino di salvataggio : Sabato 24 Novembre 2018 La Società Nazionale di Salvamento Sezione di Ravenna organizza i corsi per bagnino di salvataggio a Ravenna, Lugo e Cervia. I corsi avranno inizio: a Ravenna presso piscina ...

Ronde di Sperlonga : iscrizioni Aperte per la decima edizione : ... sino a diversi "nomi" già annunciati, quelli di rilievo nazionale che andranno ad allungare una lista qualificata che comprende "pezzi da novanta" come Robert Kubica, l'ex Campione del Mondo "...

Aperte le iscrizioni alla 20° edizione di ShorTS International Film Festival : Aperte le iscrizioni alla 20° edizione di ShorTS International Film Festival, organizzato dall'Associazione Maremetraggio e in programma dal 28 giugno al 7 luglio 2019 nel capoluogo giuliano. La ...

Aperte le iscrizioni Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo : Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il 6 dicembre. I corsi si terranno da fine gennaio a metà giugno L'articolo Aperte le iscrizioni Corso di Perfezionamento in Diritto sportivo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fondazione Veronesi - più forti di prima dopo il cancro : Aperte le iscrizioni per diventare Pink Ambassador : Riaperte le candidature per diventare ambasciatrici della lotta contro il tumore al seno: come inviare la propria...

Sci – Gran Fondo Val Casies : iscrizioni Aperte a quote imperdibili entro il 31 gennaio : Il prossimo 16 e 17 febbraio prenderà il via la Gran Fondo Val Casies, la mitica competizione che appassiona gli appassionati dello sci dal 1984: iscrizioni aperte a quote imperdibili fino al 31 gennaio La Val Casies viene spesso definita come una terra senza tempo, ricca di fascino, ideale per rilassarsi. In questa località altoatesina eccelle però una disciplina, adatta a chi proprio non riuscisse a stare fermo nemmeno in vacanza: ...

Master of Photography 4 - Aperte le iscrizioni per la quarta edizione : Fino al 25 novembre sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quarta edizione di Master of Photography, il talent show dedicato alla fotografia in onda su Sky Arte