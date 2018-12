Anna e Lucy | gemelle innamorate da 6 anni dello stesso uomo | ' Ora vogliamo sposarlo'

Concerto-evento di Lucy Campeti e Anna Fondi al Teatro San Genesio : Il 23 novembre il Vitala Festival ospita un concerto unico, pensato appositamente per il palco del Vitala, “Watching through a man’s eyes”, che vedrà protagonista le straordinarie voci di Lucy Campeti e Anna Fondi accompagnate in questa serata speciale da acclamati artisti quali il chitarrista Gianluca D’Alessio e il percussionista Daniele Leucci. Una formazione ad hoc per la serata in cui verranno proposti brani storici della musica blues, ...