huffingtonpost

: Angela Finocchiaro: 'In Italia manca il senso dell'umorismo, le nostre fissazioni sono chiusure' - HuffPostItalia : Angela Finocchiaro: 'In Italia manca il senso dell'umorismo, le nostre fissazioni sono chiusure' - ioko39 : RT @HuffPostItalia: Angela Finocchiaro: 'In Italia manca il senso dell'umorismo, le nostre fissazioni sono chiusure' - juanadeksha : RT @HuffPostItalia: Angela Finocchiaro: 'In Italia manca il senso dell'umorismo, le nostre fissazioni sono chiusure' -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Poco più di un mese fa, in uno sketcha "Tve Ragazze" tornata su Rai Tre, l'attrice comicasi presentava ad un gruppo di bambine come la "Fatina dei giardini in mezzo al traffico" dicendo loro che "gli uomini sono tutti dei pezzi di me**a". Ad una di loro che gli chiedeva se nella categoria fosse compreso anche il suo papà, dava una risposta affermativa, sottolineando che sì, lo era soprattutto lui. Apriti cielo.Attaccata ovunque: in rete, in altre trasmissioni tv, sui giornali e persino da un senatore leghista per cui quella frase era "una violenza psicologica sui minori". A nulla sono servite le parole di Serena Dandini, presentatrice del programma, che subito dopo aveva precisato che quello sketch era stato montato e che le bambine non avevano ascoltato la frase. La cosa era servita poco, perché oramai lei, ...