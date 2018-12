Andamento Future FTSE MIB del 27 12 2018 | ore 15 40

Andamento Future sul Petrolio del 24/12/2018 - ore 9.00 : Giornata in moderato rialzo per il Petrolio , che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 45,45, in recupero dello 0,31%, rispetto ...

Andamento Future FTSE MIB del 21/12/2018 - ore 15.40 : Performance negativa per il FIB , che segue la scia ribassista disegnata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 18.325, in discesa di 165 punti rispetto alla chiusura ...

Andamento Future sul Petrolio del 21/12/2018 - ore 9.00 : Andamento positivo per il Petrolio , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 46,25 con una performance positiva dell'1,16%. il Future sull'...

Andamento Future FTSE MIB del 20/12/2018 - ore 15.40 : Segno meno per il FIB a dispetto dell'Andamento tonico evidenziato dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 18.585 in calo di 340 punti rispetto alla chiusura precedente. ...

Andamento Future FTSE MIB del 20/12/2018 - ore 9.30 : Segno meno per il FIB a dispetto dell'Andamento tonico evidenziato dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 18.585 in calo di 360 punti rispetto alla chiusura precedente. ...

Andamento Future sul Petrolio del 20/12/2018 - ore 9.00 : Seduta invariata per il Petrolio , mentre il derivato sul metallo giallo scambia in leggero rialzo. L' oro nero ha iniziato a trattare a 47,35, con una variazione di soli -0,03 dollari per barile ...

Andamento Future FTSE MIB del 19/12/2018 - ore 15.40 : Il FIB continua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dal derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha aperto a 18.800, in aumento di 245 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 19/12/2018 - ore 9.30 : Slancio per il FIB che non tiene conto dell'Andamento in frazionale ribasso del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB avvia a quota 18.800 con un miglioramento di 290 punti rispetto alla ...

Andamento Future FTSE MIB del 18/12/2018 - ore 9.30 : Modesta la discesa registrata dal FIB . Si muove in territorio negativo il derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha iniziato gli scambi a quota 18.605, in calo di 40 punti rispetto alla ...

Andamento Future sul Petrolio del 18/12/2018 - ore 9.00 : Si muove in territorio negativo il Petrolio a dispetto della cautela evidenziata dal derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a quota 49,17 in contrazione di 0,85 dollari per barile ...

Andamento Future FTSE MIB del 17/12/2018 - ore 9.30 : Scambi sotto i livelli della vigilia per il FIB , mentre il derivato di Francoforte registra un ribasso più marcato. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 18.900, con una flessione dello 0,30% ...

Andamento Future sul Petrolio del 17/12/2018 - ore 9.00 : Tentennante il Petrolio che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore del derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha aperto a 51,3, in vantaggio ...

Andamento Future FTSE MIB del 14/12/2018 - ore 9.30 : Seduta in ribasso per il FIB , preannunciato dall'Andamento debole del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato la giornata a quota 18.865, in diminuzione dell'1,23%. Flessione ...

Andamento Future sul Petrolio del 14/12/2018 - ore 9.00 : Movimento fiacco per il Petrolio , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con il derivato sul metallo giallo . L' oro nero ha iniziato a trattare a quota 52,83, con una flessione dello 0,...