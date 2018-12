Ancelotti | «Koulibaly ha sbagliato | ma la prossima volta ci fermeremo per razzismo»

Napoli - Ancelotti e i cori razzisti a Koulibaly : "Dobbiamo lasciare il campo" : Carlo Ancelotti incassa la sconfitta, ma punta il dito contro Procura federale e arbitro Mazzoleni, con cui il tecnico del Napoli ha avuto un confronto a fine gara: "Gli ho chiesto informazioni sull'...

Napoli - Ancelotti : "A gennaio fermi. Insigne e Koulibaly fuori? Macché..." : Il turno dovrebbe essere favorevole, almeno sulla carta. Perché la differenza tecnica tra Napoli e Spal è notevole e perché da queste parti si continua a inseguire il sogno. Carlo Ancelotti dovrà ...

Koulibaly capitano - vero leader del Napoli di Ancelotti : Una fascia non solo simbolica Ne abbiamo scritto subito dopo la pubblicazione della formazione ufficiale di Cagliari-Napoli: Ancelotti ha dato il via alla rivoluzione. Rivoluzione interna eppure storica, dato che era dal 2013 che il Napoli non rinunciava contemporaneamente a Insigne, Mertens, Callejon e Hamsik all’inizio di una partita ufficiale. I quattro reduci dell’era Benitez erano in panchina insieme ad Albiol, mentre la squadra ...

Hysaj è il più utilizzato in Serie A da Ancelotti (dopo Koulibaly) : Le accuse di Giuffredi Il procuratore di Hysaj – Mario Giuffredi – ha oggi attaccato i giornalisti sportivi napoletani. Ha dichiarato che se il Napoli non conquista lo scudetto, è anche per responsabilità dei media locali che attaccano la squadra e ovviamente il suo assistito Hysaj. Ma, a proposito, dell’albanese, dobbiamo far rilevare che in campionato il terzino ex Empoli è il calciatore più impiegato da Ancelotti dopo ...

Napoli - l'ex Benitez : 'Ancelotti gestisce bene la rosa. Koulibaly il più forte' : Koulibaly è il più forte al mondo? 'Penso di sì, lui era giovane con me, veniva da un altro campionato affrontava attaccanti italiani e non era facile. Farà ancora meglio con Ancelotti'. Eliminare ...

Napoli - Koulibaly elogia Ancelotti : 'Persona perbene - spero di diventare saggio come lui' : E proprio del suo allenatore ha parlato il difensore al termine dell'incontro ai microfoni di Sky Sport. "Vorrei diventare come Carletto" Parole di stima quelle di Koulibaly, conquistato non solo ...

Koulibaly : 'Incredibile Ancelotti : all'allenamento c'erano i giovani e lui...' : Quando vedo questo penso che ci sono ancora persone perbene nel mondo. Spero che quando sarò più vecchio sarò saggio quanto lui'.

Koulibaly : «Spero di poter diventare saggio come Ancelotti» : L’intervista a Sky Kalidou Koulibaly intervistato da Sky al termine di Napoli-Psg: «Stiamo studiando per essere i più bravi, stasera abbiamo fatto una buona partita ma purtroppo abbiamo subito un gol. Dobbiamo crescere ancora. Certo, abbiamo affrontato attaccanti fortissimi, calciatori che possono vincere il pallone d’oro, peccato per la rete subita nel finale del primo tempo, potevamo e dovevamo essere più concentrati». La forza del ...