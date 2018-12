Ancelotti | dovevi fermare la partita Ora ferma gli alibi morali

ilnapolista

(Di giovedì 27 dicembre 2018) È una lunga battaglia Caro Mr Carlo,ti parlo da umile tuo scudiero. Come sai, gli scudieri servono in battaglia. E questa è una lunga battaglia che, come in ogni occasione che si rispetti, ha le sue regole. La prima è riconoscere e rispettare il kairos, come dicevano i greci: il tempo giusto nel quale accade ciò che conta. Nella vita è un attimo, o lo si coglie o svanisce e non esiste più prima o dopo, tutto fluisce indistinto. Hai iniziato una lotta audace contro la maleducazione nello sport italiano, questo sfogatoio nazionale per frustrati perenni. Hai annunciato che avresti chiesto diunase fossero piovuti insulti inaccettabili. A Milano ci sono stati, ma nessuno è intervenuto, né l’arbitro né tu. Sai meglio di me cosa accade dopo – il kairos si scioglie nel nulla, i nostri perdono la testa e due, scioccamente, finiscono fuori. Ti ho visto gonfiare la vena. ...