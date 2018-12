Amici 2019 giudici | al Serale due veri Big | tutte le anticipazioni sulla nuova edizione

Loredana Bertè torna ad Amici di Maria De Filippi dopo Sanremo 2019? : Loredana Bertè giudice di Amici 18 dopo il Festival di Sanremo? Avrebbe il volto e la voce di Loredana Bertè uno dei nuovi giudici del Serale di Amici 18, dopo essere stata costretta a lasciare Ora o Mai Più di Amadeus. È il portale Blogo a lanciare la notizia bomba. La cantante, più volte ospite del talent show, potrebbe tornare ad occupare una delle poltrone della commissione esterna, che andrà a giudicare le esibizioni dei ragazzi della ...

I Retroscena di Blogo : Marco Masini e Loredana Bertè verso il serale di Amici 2019 : Mentre è ormai in pieno svolgimento l'edizione 2018-2019 di Amici con la messa in onda del day time e del programma del sabato pomeriggio diffuso da Canale 5 è già in moto la macchina per mettere in piedi l'edizione serale del più popolare e longevo talent show della televisione italiana. Amici 18, puntata sabato 15 dicembre 2018: Giusy eliminata, Atene perde ancora, Marco Carta ...

Francesco Renga a Sanremo 2019 con Aspetto che torni : in tv ha partecipato a The voice of Italy e Amici : Francesco Renga parteciperà all'edizione 2019 del Festival di Sanremo con la canzone Aspetto che torniprosegui la letturaFrancesco Renga a Sanremo 2019 con Aspetto che torni: in tv ha partecipato a The voice of Italy e Amici pubblicato su TVBlog.it 21 dicembre 2018 23:38.

Federica Carta e Shade a Sanremo 2019 con Senza farlo apposta : in tv - lei ad Amici - lui a MTV Spit : Federica Carta e Shade parteciperanno all'edizione 2019 del Festival di Sanremo con la canzone Senza farlo apposta.La giovane cantautrice romana e il rapper torinese sono alla loro prima partecipazione alla kermesse sanremese.prosegui la letturaFederica Carta e Shade a Sanremo 2019 con Senza farlo apposta: in tv, lei ad Amici, lui a MTV Spit pubblicato su TVBlog.it 21 dicembre 2018 22:06.

Sanremo 2019 – Einar vince tra i giovani e vola al Festival : l’ex cantante di ‘Amici’ gareggerà coi big : Einar Ortiz vince il Festival di Sanremo giovani 2019 e vola direttamente sul palco dell’Ariston dove gareggerà tra i big della kermesse musicale Einar Ortiz, diventato popolare sul piccolo schermo per la sua partecipazione a ‘Amici di Maria de Filippi’, ha vinto il Festival di Sanremo giovani 2019. L’artista di origine cubana, dopo essersi classificato terzo nel talent show di Maria De Filippi ed essersi consacrato ...

Dennis Fantina - ex allievo di Amici - forse all'Isola dei Famosi 2019 : Dennis Fantina, ex allievo della scuola di Amici, potrebbe far parte del cast della nuova edizione dell'Isola dei Famosi secondo quanto si legge sul settimanale Oggi. Il giovane non ha nascosto di essere risentito nei confronti di Maria De Filippi, che l'ha fatto conoscere al pubblico accogliendolo nella sua scuola: Dennis ha dichiarato in diverse occasioni che la presentatrice avrebbe sfruttato per fare ascolti lui e gli altri studenti della ...

Isola dei Famosi 2019 : nel cast un ex di Amici arrabbiato con Maria De Filippi : Isola dei Famosi 2019: tra i papabili concorrenti spunta Dennis Fantina Continua il toto nomi sui papabili concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Giornali e siti di gossip, tra conferme, smentite e indiscrezioni, hanno tirato in ballo diversi personaggi ultimamente. Il cast, stando a quanto dichiarato ieri sera da Alessia Marcuzzi da Chiambretti, sarebbe […] L'articolo Isola dei Famosi 2019: nel cast un ex di ...

ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Anticipazioni e cast : Luca Vismara da Amici all'Honduras? L'indiscrezione : ISOLA dei FAMOSI 2019, Anticipazioni e cast: Alba Parietti opinionista? Tra i naufraghi, i gettonati sono Ignazio Moser e Luca Onestini.

Amici anticipazioni 7 gennaio 2019 : nuovi concorrenti e cambiamenti squadre : anticipazioni Amici 2018/2019: tutto quello che succederà nella puntata del 7 gennaio Le anticipazioni di Amici della puntata del 7 gennaio ci permettono di capire cosa è successo dopo la sfida a squadre del sabato. Giordana Angi ha perso per l’ennesima volta e si sente in parte responsabile per l’eliminazione di Giusy. Sta attraversando un […] L'articolo Amici anticipazioni 7 gennaio 2019: nuovi concorrenti e cambiamenti ...

Tish e Alberto Urso stanno insieme? L’ultimo gossip ad Amici 2018/2019 : Amici 18, Tish e Alberto Urso fidanzati? Il gossip sui cantanti Sta nascendo un amore ad Amici 2018/2019? Nell’ultima puntata del sabato, Tish e Alberto Urso sono stati protagonisti di una performance canora in cui è emersa una certa sintonia. Maria De Filippi ha poi mostrato dei video in cui Tish era palesemente imbarazzata mentre […] L'articolo Tish e Alberto Urso stanno insieme? L’ultimo gossip ad Amici 2018/2019 proviene da ...

Giordana Angi attacca Miguel ad Amici 2018/2019 : “So contare pure io” : Amici 18, Giordana Angi contro Miguel Chavez: l’affondo al ballerino Giordana di Amici 18 è tra i concorrenti più schietti di quest’anno. Questo però non significa che tutto quello che dice deve essere ritenuto giusto. Adesso ha avuto qualcosa da ridire su Miguel Chavez, il ballerino preferito di Timor Steffens. Il coreografo non ha mai […] L'articolo Giordana Angi attacca Miguel ad Amici 2018/2019: “So contare pure ...

Miguel eliminato da Amici 2018/2019? Non ce la fa più : “Ho un problema” : Amici 18 anticipazioni: Miguel eliminato? La preoccupazione sale Miguel Chavez teme di perdere il suo posto ad Amici 2018/2019. Perché? Non crede di riuscire a stare al passo con gli altri perché, a differenza loro, non ha delle solidi basi che gli permettono di realizzare delle coreografie di alto livello. Questo è il suo pensiero, […] L'articolo Miguel eliminato da Amici 2018/2019? Non ce la fa più: “Ho un problema” proviene ...

Auguri di Buon 2019 divertenti : frasi e immagini spiritose da inviare agli Amici su WhatsApp : Con l’arrivo di dicembre si avvicina anche il momento di salutare l’anno appena trascorso per accogliere al meglio il 2019. Come da tradizione che si rispetti, le persone usano scambiarsi i migliori Auguri, ma da qualche tempo ormai la tecnologia informatica lascia tanto spazio alla fantasia e allora tutti coloro che possiedono l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp si dilettano ad inviare frasi ed immagini spiritose ad amici e ...

Giacomo Eva svela le strategie dei concorrenti di Amici 2018/2019 : Giacomo Eva contro tutti: i concorrenti di Amici 18 hanno delle strategie? Giacomo Eva è tra i concorrenti di Amici 2018/2019 che si espone di più. Quando non gli sta bene qualcosa, non ci pensa due volte a palesare il suo dissenso. Ora ha voluto chiarire – anche se non è sopraggiunto a un vero […] L'articolo Giacomo Eva svela le strategie dei concorrenti di Amici 2018/2019 proviene da Gossip e Tv.