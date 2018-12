Amal Fathy | liberata la moglie del consulente legale egiziano della famiglia Regeni | era

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) È statadopo 7 mesi e 16 giorni di prigioniadel, Mohamed Lotfy. Una lunga battaglia quella per la sua scarcerazione combattuta sopratutto dal marito che ha annunciato il ritorno a casadonna con un post su Facebook. “L’amore vince…qualche volta”, ha scritto sul social l’attivista, accompagnando la didascalia con una foto di loro due abbracciati.La scarcerazione era stata decisa il 18 dicembre dalla Corte d’assise del Cairo. Per il momento adè stata concessa la libertà vigilata con obbligo di firma una volta a settimana. L’attivista era in custodia cautelare in carcere accusata di “appartenere a un gruppo terrorista” e di aver “pubblicato notizie false” con video e commenti su Facebook. In particolare ladel direttore ...