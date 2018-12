Altro che animalista | Meghan accompagna Harry alla battuta di caccia

Uomini e Donne - Ivan Gonzalez : "Se Jennifer e Sonia sono fatte come me - non faranno Altro che pensarmi" : Il tronista spagnolo rivela i suoi desideri.

Sfera Ebbasta - lo dico da donna : c’è ben Altro che una canzone trap per cui indignarsi : di Sandy Fiabane L’indignazione ormai passata contro i testi di uno Sfera Ebbasta qualunque mi è parsa abbastanza incomprensibile. Non li ho letti, non mi interessa né tantomeno mi sento offesa. Basta ignorarli. Non criticate le nuove generazioni perché pagano un biglietto per quella che noi non definiamo neanche musica: siamo stati tutti criticati per quello che ascoltavamo. Considerando poi i commenti sotto il video di un gruppo di giovani ...

Premier League - i risultati del Boxing Day : colpo del Chelsea - Altro crollo del City [GALLERY] : 1/142 AFP/LaPresse ...

MotoGp - Rossi : «Correrei anche se vincessi un Altro titolo : ROMA - Valentino Rossi sarebbe disposto a correre anche dopo il 2020, anno in cui scade il suo contratto con la Yamaha,, anche se riuscisse a vincere il tanto agognato decimo titolo mondiale. È quanto ...

Manovra - Altro tradimento sulle pensioni : gli assegni che vengono tagliati a sorpresa : sulle «pensioni d'oro» era stata fatta una promessa. «Il nostro ricalcolo», aveva detto Luigi Di Maio parlando del taglio degli assegni, «si basa su un calcolo oggettivo ed un principio: quanto i pensionati dovrebbero prendere di pensione in base ai contributi versati». La decurtazione, dunque, dove

Migrazioni Usa - Trump : “Altro che droni - quello che serve è un muro al confine con il Messico” : “L’unico modo per evitare che droga, traffico di esseri umani, elementi criminali e molto altro arrivino nel nostro Paese è un muro o una Barriera. I droni e tutto il resto sono meravigliosi e divertenti, ma è solo un bel muro tradizionale che funziona!“. E’ quanto scritto su Twitter dal presidente Usa, Donald Trump, mentre è in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico. “E’ ...

Sci alpino - Federica Brignone : “Ero venuta a Courchevel per un Altro risultato”. Francesca Marsaglia : “Tecnicamente ci sono - devo lavorare sulla fiducia” : sono variegati gli stati d’animo delle sciatrici azzurre al termine dello slalom gigante di Coppa del Mondo disputato poche decine di minuti fa a Courchevel. Dietro alla vittoria di Mikaela Shiffrin c’è anche un piccolo universo italiano, rappresentato da Federica Brignone, Marta Bassino e Francesca Marsaglia. Queste le dichiarazioni di Federica Brignone al sito FISI nell’immediato dopogara: “Mi spiace perchè non sono ...

Kate e Meghan - look riciclati per il pranzo di Natale. Ma una delle due lascia il segno : Altro che risparmio… : Kate Middleton e Meghan Markle, il pranzo di Natale con la Regina Elisabetta a Buckingham Palace è andato. pranzo d’ordinanza al quale, a star a sentire il gossip, avrebbero fatto volentieri a meno, ma un no alla sovrana era da escludere a priori. Naturalmente le duchesse erano accompagnate dai rispettivi consorti, William e Harry che, sostiene sempre il gossip, risentirebbero e non poco delle tensioni tra le mogli. Al tradizionale evento ...

Altro che “ecotassa” : la Spagna va oltre e valuta lo stop totale alle auto benzina e diesel : L’Italia non ha ancora in programma uno stop definitivo ma, come abbiamo già scritto su Milano, le grandi città sono pronte ad attuare politiche mirate alla limitazione della circolazione. In Europa però c’è chi si porta avanti nel progetto di bloccare definitivamente le auto diesel e benzina. È il caso della Spagna. Il proposito è quello di avere un futuro in cui a circolare saranno solo mezzi a emissioni zero. Gli spagnoli starebbero infatti ...

Transazione energetica tutt'Altro che verde - è guerra metalli rari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Juventus - Isco Altro nome per il mercato che verrà : le ultime : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco altro nome per il ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio cacciato dalla Rai. Il retroscena : Altro che spostamento dello show su Raitre : Non rischia solo il trasloco, Fabio Fazio . La guerra di Lega e M5s al conduttore di Che tempo che fa potrebbe portare a conclusioni decisamente più drastiche. I retroscena delle ultime ore riferivano ...

Facebook passa da uno scandalo all’Altro - quando ci stancheremo per davvero? : Roma. Non passa settimana che per Facebook non ci sia un nuovo scandalo. Il conteggio attuale è a due, forse tre – e siamo soltanto a giovedì. Questa volta – inchiestona del New York Times con documenti riservati interni all’azienda e decine di interviste a dipendenti ed ex dipendenti – pare che Fac

