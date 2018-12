Terremoto Catania - nuove scosse nella notte : la faglia si allarga - evacuate Altre 10 famiglie : Abitano tutte ad Aci Platani, frazione di Acireale. La faglia nelle vicinanze delle abitazioni si è allargata pericolosamente. nella notte segnalate altre scosse (la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7). Secondo l’Ingv. si potrebbero venire a creare nuove fratture eruttive.Continua a leggere

Terremoto - Altre scosse a Catania Etna - si temono nuove eruzioni : Ancora scosse nel Catanese nella notte. Oltre 600 sfollati in alberghi e palazzetti dello sport. Scatta l'allarme per nuove eruzioni dell'Etna. E l'80% delle scuole siciliane non è a norma Segui su affaritaliani.it

Etna - sopralluogo in elicottero dei vulcanologi : da stanotte Altre 25 scosse - prosegue l’attività stromboliana : Dopo la forte scossa di magnitudo 4.9 con epicentro nella zona di Viagrande (Ct) alle ore 3.19, che ha provocato crolli, danni e feriti, nel Catanese sono state 25 le scosse di terremoto, fino alle 19, nella zona che va da Milo a Zafferana Etnea, da Sant’Alfio a Ragalna. La magnitudo massima è stata di 3.0 a Sant’Alfio alle 14.14. Intanto, alle 18.48 una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata al largo delle ...

Terremoto a Catania - l’inviato di MeridioNews : “Le persone spaesate ancora fuori dalle case. Si temono Altre scosse” : “Le persone sono spaesate e sono ancora fuori dalle case. Il motivo è che si temono altre scosse, magari di intensità pari a quella di questa notte”. Il giornalista di MeridioNews, Francesco Vasta, racconta da Fleri (Catania) la situazione dei comuni colpiti dal sisma. “Qui ci fu un Terremoto nel 1984. La sensazione di chi lo ha vissuto è che si sia riproposto identico a quello di 34 anni fa”. L'articolo Terremoto a ...

Terremoto Catania - l’esperto : “Non escluse Altre scosse - area ad alto rischio sismico” : La zona dell'Etna orientale, dove questa notte si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.8, è ad alta attività sismica e secondo Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all'Università di Catania, “ non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati”. Nella zona, ricorda l'esperto, sono molti i terremoti registrati negli anni passati e tutti con le stesse caratteristiche.Continua a leggere

