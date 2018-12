Allegri | dalle battaglie si impara sempre

Juventus-Roma - conferenza stampa Allegri : live dalle ore 12.00 : conferenza stampa Allegri – La Juventus si prepara alla partita contro la Roma, match fondamentale che potrebbe sancire, ancor di più, il dominio dei bianconeri nel campionato italiano. Tre punti sarebbero fondamentali e significherebbero dare continuo ad una striscia di vittorie interrotta solamente dal Genoa, che è riuscito a strappare un pareggio all’Allianz Stadium. Dopo […] L'articolo Juventus-Roma, conferenza stampa ...

Torino-Juventus - conferenza stampa Allegri : Diretta dalle ore 15 : 30 : conferenza stampa Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il […] L'articolo Torino-Juventus, conferenza stampa Allegri: Diretta dalle ore 15:30 proviene da Serie A News Calcio ...

Young Boys-Juventus - Allegri conferenza stampa : diretta dalle 18 : Allegri conferenza – La qualificazione agli ottavi di finale della Champions 2018-2019 è già in cassaforte, ma c’è ancora il primo posto nel girone da conquistare e per essere sicura di centrarlo la Juventus dovrà andare a vincere a Berna, contro lo Young Boys. I bianconeri hanno già iniziato lunedì a preparare la gara e martedì […] L'articolo Young Boys-Juventus, Allegri conferenza stampa: diretta dalle 18 proviene da Serie A News ...

Fiorentina-Juventus - Allegri conferenza stampa : segui il live dalle 12 : Fiorentina-Juventus Allegri – Alla vigilia di un match importantissimo per la squadra di Allegri in chiave campionato, sarà proprio il tecnico dei bianconeri a parlare in conferenza stampa dalle 12. Dopo la vittoria contro il Valencia di Cristiano Ronaldo e compagni, che ha permesso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus […] L'articolo Fiorentina-Juventus, Allegri conferenza stampa: segui il live ...

Juventus - è pronto Spinazzola : Allegri avrà un innesto in più dalle prossime settimane : Juventus, Leonardo Spinazzola sembra essere pronto a rientrare in campo dopo un lungo stop per infortunio “Io sto bene e non vedo l’ora di mettere minuti nelle gambe“. Il difensore della Juventus, Leonardo Spinazzola, ha recuperato dall’infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori per diversi mesi ed è pronto per fare il suo esordio in maglia bianconera. “Allenarsi con questi grandi campioni è una ...

Juventus-Valencia - dalle 21.00 La Diretta Per Allegri qualificazione a un passo : La Juventus ha la possibilità già da questa sera di riscattarsi dopo la sconfitta di due settimane fa subita di fronte ai propri tifosi dal Manchester United col punteggio di 1-2; anche con un ...

Juventus-Valencia - Allegri conferenza stampa : diretta dalle ore 19 : 30 : JUVENTUS VALENCIA Allegri- Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a partire dalle ore 19:30. Il tecnico bianconero presenterà il match di domani sera contro il Valencia. Una sfida delicata e fondamentale ai fini della classifica. Il tecnico bianconero confermerà la voglia e l’obbligo di portare a casa la vittoria per mettere un altro mattone sulla […] L'articolo Juventus-Valencia, Allegri conferenza stampa: diretta dalle ...

“La Champions è difficile ma spero quest’anno di riuscirci” - Allegri all’assalto della coppa dalle grandi orecchie : Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, conosce bene l’obiettivo primario del club per la stagione in corso: Champions League e Triplete “Cercare di raggiungere l’ottavo scudetto, che è l’obiettivo principale, e quest’anno vediamo se un pizzico di fortuna ci permette di raggiungere la Champions. L’importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni, sia per la Champions che per il ...