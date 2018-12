Alimentazione | il cervello “gode” due volte | mangiando e quando il cibo raggiunge lo

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Un buon pasto, come ormai ben noto, può stimolare il rilascio dell’ormone del benessere, la dopamina: un nuovo studio condotto dal Max Planck Institute for Metabolism Research in Germania, pubblicato su “Cell Metabolism”, suggerisce che la produzione della sostanza nelavviene in due momenti diversi,ilviene ingerito per la prima volta, e anchelo stomaco. “Con l’aiuto di una nuova tecnica di tomografia a emissione di positroni (Pet) che abbiamo sviluppato, non solo siamo riusciti a individuare due picchi di dopamina, ma anche a identificare le specifiche e diverse regioni delassociate a queste azioni. Mentre il primo si verifica nelle aree associate alla percezione della ricompensa e alla percezione sensoriale, il picco ‘post-ingestivo’ coinvolge zone cerebrali correlate a funzioni cognitive ...