Blastingnews

: Alessandra Pierelli a Vieni da me: 'Prima di Fabrizio non ho mai conosciuto il vero amore' - RobertaAmorino : Alessandra Pierelli a Vieni da me: 'Prima di Fabrizio non ho mai conosciuto il vero amore' - zazoomblog : Alessandra Pierelli a Vieni da me: i problemi di salute e la nuova vita con Fabrizio - #Alessandra #Pierelli… - carmenFashionCr : Alessandra Pierelli a Vieni da me: i problemi di salute e la nuova vita con Fabrizio -

(Di giovedì 27 dicembre 2018), ex fidanzata di Costantino Vitagliano,negli studi di Uomini e Donne, è ritornata in tv come ospite ada me. La giovane donna ha raccontato a Caterina Balivo la sua nuova vita accanto al maritoBaldassarri. Quest'ultimo è un giocatore di poker professionista che ha saputo conquistare ladopo un lungo corteggiamento. L'ex di Vitagliano ha raccontato di non essersi fidata subito di, credendolo un latin lover. L'uomo le ha proposto di stare con lui cinque giorni durante i quali avrebbe lei dovuto innamorarsi, altrimenti lui non si sarebbe fatto più sentire. Il suo corteggiamento serrato è riuscito a coinvolgere, che ha accettato poi la sua proposta di matrimonio. Dalla loro unione sono nati due figli: Daniel e Liam. Sono lontani i tempi in cui laera considerata una sorta di "fidanzata d' Italia". Ora ...