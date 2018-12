Affetto da Sma cerca amici su Facebook : "Per fortuna qualcuno ancora di sano al mondo esiste - ha detto Cristian intervistato dal Resto del Carlino - Voglio ringraziare tutti, non mi aspettavo così tanta attenzione". Bloccato a letto, il ...

L'annuncio di Cristian Viscione - Affetto da Sma. "7 euro all'ora a chi è disposto a farmi compagnia" : "Cerco ragazzi della mia età che mi facciano compagnia. Sono disposto a pagare 7 euro all'ora". Questo ilmessaggio apparso sul suo profilo Facebook, Cristian Viscione, 20 anni, affetto da Sma. L'offerta è chiara: soldi in cambio di amicizia. La malattia lo costringe a letto, ma anche se il suo corpo non risponde agli stimoli, al contrario Cristian è un ragazzo attivo, vivo e non vuol perdere il contatto con i suoi coetanei. ...