ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: “Ad Amsterdam facevo l’architetto, oggi vendo prodotti tipici calabresi. L’Italia è bellissima ma mi stava stretta” ht… - camilla_staff : RT @fattoquotidiano: “Ad Amsterdam facevo l’architetto, oggi vendo prodotti tipici calabresi. L’Italia è bellissima ma mi stava stretta” ht… - italianaradio1 : “Ad Amsterdam facevo l’architetto, oggi vendo prodotti tipici calabresi. L’Italia è bellissima ma mi stava stretta” - giampieri_f : RT @Cascavel47: “Ad Amsterdam facevo l’architetto, oggi vendo prodotti tipici calabresi. L’Italia è bellissima ma mi stava stretta” https:/… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) “Dall’esteroaddolora, appare come una donna che non vede di essere bellissima ed è totalmente impegnata a risolvere problemi di circostanza, presa in ostaggio da spericolati localismi”. Luigi Pucciano ha 40 anni, è di originie dopo aver fattoa Dortmund, il postino a Vienna e aver aperto uno studio associato adgestisce una bottega nella capitale olandese che offre soppressata silana, suino nero calabrese, capocollo, ricotta salata e ‘nduja a pochi passi dal centro. “Ero giovane, curioso e mi son detto ‘andiamo a scoprire il mondo e poi torniamo a casa’ – racconta –. Poi ho capito che la realtà più interessante da scoprire era proprio quella da dove venivo. E ho unito le due cose”.Luigi ha lasciato per la prima volta la sua Calabria per trasferirsi a Venezia, dove studiava Conservazione dei beni architettonici e ambientali. ...