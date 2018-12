A Roma nuova protesta degli Ncc noleggio con conducente

Nuova speranza per il piccolo Alex - effettuato il trapianto al Bambino Gesù di Roma : Il piccolo paziente affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), trasferito dall’Ospedale Great Ormond Street di Londra presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato sottoposto, come da programma precedentemente annunciato, a trapianto di cellule staminali emopoietiche. Lo si apprende dall’ospedale pediatrico....

Ncc bloccano Roma : bruciate bandiere M5s/ Autisti contro la Bolkestein : 'No alla nuova legge' : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.

Le storie e le vittorie della Grande Guerra vedono nuova luce a Roma : Dopo otto mesi di lavori, vedono finalmente nuova luce gli affreschi celebrativi delle vittorie della Grande Guerra, presenti nella Casa Madre dei Mutilati e Invalidi di Guerra a Roma. Il restauro è stato effettuato con la supervisione della Soprintendenza Speciale di Roma, da restauratori specializzati nelle tecniche dell'affresco.Il lavoro è stato possibile grazie al Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ...

Ira Ncc a Roma - a fuoco bandiere M5S. Autisti in piazza : «No alla nuova legge» : Sono arrivati a Roma da tutta Italia. C'erano Autisti partiti dalla Sicilia, altri dalla Toscana e altri ancora dall'Abruzzo. Ancora una volta si sono ritrovati a piazza della Repubblica con...

Roma - nuova partnership con Twitter : è il primo club italiano : Nuovo accordo commerciale in casa Roma, che ha siglato una nuova partnership con Twitter, operazione finora mai riuscita a un altro club italiano. Negli ultimi 12 mesi il social network ha messo in atto una strategia mirata ad arricchire la propria piattaforma con una serie di contenuti nuovi ed esclusivi e, in tal senso, l’accordo […] L'articolo Roma, nuova partnership con Twitter: è il primo club italiano è stato realizzato da Calcio e ...

L'incertezza e la retRomarcia : con la nuova Manovra crescita giù allo 0 - 5% : Perché questo rallentamento davanti al paese? Per il mix di una incertezza durata sei mesi, che ha fatto salire gli spread e frenato il passo all'economia. Cui si aggiunge ora la necessità di ...

Milano la nuova regina per qualità della vita - Roma è 20 posti dietro - : È medaglia di bronzo, infine, per spesa al botteghino in spettacoli. Milano fa anche da traino alle altre province lombarde, tutte con classifica migliore rispetto all'anno scorso, tranne Sondrio e ...

Sampdoria - chiesto nuovamente Schick alla Roma : ecco perché l’affare può andare in porto : La Sampdoria è alla ricerca di una punta che possa far rifiatare Quagliarella o gli possa giocare accanto. Stando a La Gazzetta dello Sport, la Sampdoria avrebbe chiesto nuovamente Schick alla Roma: la formula riguarderebbe un prestito di sei mesi e potrebbe consentire all’attaccante ceco di rilanciarsi nuovamente dopo un anno e mezzo da ombra di Dzeko. È pur vero che oltre al nazionale della Repubblica Ceca, i giallorossi non ...

Roma : nuova palestra inaugurata in scuola Centocelle : Roma – “Una palestra nuova all’anno in ogni municipio attraverso una distribuzione equa delle risorse che non lasci indietro le scuole delle periferie rispetto a quelle del centro”. Con queste parole la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha inaugurato la palestra della scuola secondaria di I grado “Ex Toniolo”, in via Anagni a Centocelle, periferia est della Capitale. Presenti anche l’assessore allo Sport, ...

Roma - 'Mondo di mezzo' - le motivazioni della sentenza : 'Associazione mafiosa di nuova formazione' : Un'unica associazione ' di tipo mafioso di nuova formazione, di piccole dimensioni, operante in un ambito limitato ' e che, grazie alla capacità intimidatoria di Massimo Carminati, utilizzava la ...

Nuova Zelanda - il lago più Romantico del mondo : ... con paesaggi unici nel suo genere come Milford Sound , il celebre fiordo considerato la meta turistica più famosa della Nuova Zelanda nonché la migliore destinazione di viaggio al mondo secondo un ...

Roma - diventa operativa la nuova sede all'Eur. Presente il dg Baldissoni : È diventata operativa da questa mattina a viale Tolstoj la decima sede dell'As Roma . Il club per volere del presidente James Pallotta ha scelto di avvicinarsi al cuore di Roma , trasferendo nel ...