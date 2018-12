A nudo il nuovo Huawei Mate 20 Pro | cosa nasconde all’interno VIDEO

optimaitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Uno degli smartphone più chiacchierati del momento è senz'altro il top di gamma20 Pro, un dispositivo bello e costoso (la cifra era di 1099 euro al lancio, ma è già possibile trovarlo a meno sfruttando le offerte messe a disposizione da alcuni e-commerce, tra cui anche Amazon, da sempre garanzia di assoluta affidabilità), che JerryRigEverything ha provveduto a fare a pezzi in uno dei suoiteardown, diventati ormai molto famosi. La clip è tutta da gustare: ne consigliamo la visione ai forti di cuore per non restarne turbati, specie se particolarmente sensibili alla vista di parti meccaniche messe a.La scocca di20 Pro, nel filmato, viene rimossa, in modo da mostrarne il contenuto, circuito per circuito. Ci piacerebbe dirvi di più, ma forse non è il caso: è opportuno siate voi a guardare di persona il lavoro svolto da JerryRigEverything nel...