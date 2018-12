A Genova nel 2018 1 | 9 mln turisti | +2 | 88

Ponte di Genova - Toninelli assicura - pronto per il 2020 : Approvato il decreto su Genova, adesso si parla di date di inaugurazione Il nuovo Ponte di Genova “alla fine dell’anno prossimo lo vedremo in piedi e a inizio 2020 lo inaugureremo”. A confermare le scadenze per la realizzazione della nuova opera, è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, all’indomani dell’assegnazione del contratto alla cordata Salini Impregilo, Fincantieri e Italferr. Per la ...