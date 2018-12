A gennaio La Casa Siamo Tutte con Fiorella Mannoia | Emma | Negramaro e tanti altri | info

optimaitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018)Il prossimo 26l’Auditorium Parco Della Musica di Roma diventerà luogo per l’evento La, e per l'occasione scenderanno in campo alcuni tra i grandi nomi della scena musica e del cinema.Lo ha annunciato poco faattraverso il suo canale Twitter, in cui ha pubblicato un video con il quale spiega che la serata sarà a sostegno della storicainternazionale Delle Donne di Via Della Lungara a Roma e, insieme a molti colleghi, si darà vita a un fantastico spettacolo. Si potrà assistere a duetti tra i canpresenti, ma anche a momenti di riflessione grazie all'intervento e ai racconti degli attori.Per quanto riguarda la musica, gli ospiti de Lasaranno, Paola Turci,Marrone, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista, Luca Barbarossa e saranno tutti accompagnati dalla Social Band ...