Wonder Woman 1984 | Gal Gadot annuncia la fine delle riprese

Non solo Batman Court of Owls : Warner Bros. Montreal sarebbe al lavoro anche su un gioco dedicato a Wonder Woman : Si susseguono i rumor sui futuri progetti di WB Montreal. In precedenza, si vociferava che un gioco di Superman fosse in fase di sviluppo presso Rocksteady. Ora, un nuovo report si è diffuso in rete e suggerisce WB Montreal al lavoro su gioco di Wonder Woman, oltre che su Batman Court of Owls.Come segnala Segmentnext, la fuga di notizie proviene dai forum di ResetEra e 4Chan. Secondo il thread di ResetEra, WB Montreal starebbe lavorando a ...