Vulcani | Stromboli lancia lapilli | “la situazione è sotto controllo”

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) “C’è una bella attività sul cratere dello. E’ caratterizzata da lancio di scorie incandescenti, ma al momento senza fuoriuscita di magma“: lo ha dichiarato la guida Mario Zaia, che accompagna i turisti in escursione sul vulcano delle Eolie. “Le condizioni meteo-marine, non hanno permesso nemmeno ad alcune carovane di turisti stranieri di raggiungerea causa dell’isolamento che perdura da due giorni“.Il sindaco di Lipari Marco Giorgianni ha precisato che “lae’controllo. L’ordinanza che permette la scalata sul cratere non la cambio perche’ il livello previsto dalla Protezione Civile regionale era gia’ di “attenzione” e quindi non e’ variato rispetto alle regole di accesso. Comunque per prudenza stiamo monitorando costantemente le escursioni previste che sono ...