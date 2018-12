Volley – Serie A2 maschile | il Club Italia Crai impegnato oggi a Ortona

Volley femminile - serie A1 2019 - dodicesima giornata. Busto Arsizio rischia a Casalmaggiore. Chieri o Club Italia : chi si sblocca? : Penultima giornata di andata e penultimo turno del 2018 in programma domani per la serie A1 femminile. La capolista Igor Gorgonzola Novara vuole festeggiare con un turno di anticipo il titolo di campione d’inverno e, per riuscirci, dovrà cercare di fare bottino pieno su un campo tutt’altro che semplice come quello della Bosca San Bernardo Cuneo. Un derby piemontese ad alta tensione perché i punti sono fondamentali da una parte e dall’altra con ...

Volley femminile serie A1 2019 - undicesima giornata. Novara e Scandicci : all’inferno e ritorno. Conegliano guadagna terreno : All’inferno e ritorno nel giro di cinque set: la capolista Novara e Scandicci vedono i sorci verdi rispettivamente nel big match di Busto Arsizio e nel derby con Firenze prima di ritrovare la retta via e di piazzare le rimonte vincenti che sono un gradito “buon Natale” ai propri tifosi ma il Natale più bello lo passa Conegliano che schianta Cuneo in tre set e torna a guadagnare terreno dopo i passi falsi delle scorse ...

Volley - serie A2 maschile. Club Italia Crai vicino al giro di boa : La giovane Italia cresce a suon di tie break : “I giovani devono giocare tanto” recita un vecchio dogma del Volley e i giovani rampanti del Club Italia devono averlo preso alla lettera, visto che su dodici partite fin qui disputate nel girone Blù della serie A2, ben sette si sono concluse al tie break con quattro successi per la squadra azzurra allenata da Monica Cresta e tre sconfitte. L’esperimento, ripetuto negli anni, di una squadra giovanile azzurra in serie A2, ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : Brescia si aggiudica al tie-break la sfida salvezza contro Chieri nell’anticipo dell’undicesima giornata : Si apre con una delicata sfida salvezza l’undicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Banca Valsabbina Millenium Brescia e Reale Mutua Fenera Chieri danno vita ad una battaglia senza esclusione di colpi, vinta per 3-2 dalle padrone di casa. Secondo punto in campionato per la formazione piemontese, che ha dato segnali di ripresa e può sperare nell’obiettivo salvezza. Successo importantissimo invece per Brescia, ...

Volley femminile - serie A1 2019. Le ultime saranno prime? Prima parte di stagione senza vittorie ma con indicazioni positive per il Club Italia : Le ultime saranno prime? La Prima parte di stagione della serie A1 femminile ha detto che il giovanissimo Club Italia di Massimo Bellano con la supervisione di Davide Mazzanti forse non è ancora pronto per la massima serie nazionale ma le buone notizie non mancano di certo per la squadra che raduna le migliori giovani azzurre del lotto e che occupa, a tre giornate dalla fine del girone di andata, l’ultima posizione in classifica in ...

Volley – Serie A1 femminile : il Club Italia Crai sfida Casalmaggiore : Serie A1 femminile: sfida con Casalmaggiore per il Club Italia Crai L’undicesimo turno della Samsun Volley Cup, l’ultimo prima di Natale, vedrà il Club Italia Crai tornare al Palazzetto del Centro Federale Pavesi per ospitare domenica alle 17 la Pomì Casalmaggiore. Reduci dalla trasferta a Bergamo e dopo un’intensa settimana di allenamenti, le azzurrine sono a caccia della prima vittoria di stagione. La formazione ospite, allenata da Marco ...

Volley femminile - serie A1 - undicesima giornata. Natale con sfida al vertice : Novara e Busto Arsizio - chi festeggia? : Natale con scontro al vertice nel massimo campionato femminile di pallavolo che oggi vive la prima di tre giornate in una sola settimana con fari puntati su Busto Arsizio dove la Unet E Work, seconda in classifica, cerca l’operazione aggancio con la capolista Igor Gorgonzola Novara, unica squadra imbattuta del campionato. Le due formazioni sono divise da tre soli punti e la buona notizia è che le maggiori realizzatrici delle due formazioni che, ...

Sport in tv - che abbuffata durante le feste di Natale! Programma - orari e tv. Nba - Serie A calcio e basket - Volley e tanto altro : Lo Sport non va mai in vacanza, durante le feste di Natale tutti gli appassionati potranno gustarsi gli eventi di tantissime discipline, tra un pranzo e l’altro, tra un pacco regalo e l’altro, ci sarà tantissimo Sport da guardare in televisione, comodamente seduti sul proprio divano o anche a tavola insieme a parenti e amici. Martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre regaleranno grandissime emozioni, la proposta Sportiva sarà ...

Volley - serie A1 femminile 2018-2019. Le migliori italiane della decima giornata. Olivotto e Bonifacio : che centrali! Egonu e De Gennaro : azzurre d’assalto : Nel weekend si è disputata la decima giornata della serie A1 2018-2019 della serie A1 femminile.Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA Egonu: È sempre lei la finalizzatrice numero uno di Novara che supera nettamente Chieri e viaggia senza sussulti in vetta all classifica. Realizza 16 punti, con il solito stratosferico 63% in attacco, a cui aggiunge 3 muri. Multitasking. ALESSIA GENNARI Che numeri per ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : decima giornata - Scandicci crolla a Cuneo! Monza batte Brescia : Soltanto due partite nel pomeriggio per la Serie A1 2018-2019 di Volley femminile visto che gli altri quattro incontri validi per la decima giornata si erano giocati ieri sera. Scandicci sperava di fare bottino pieno contro Cuneo per rimanere al secondo posto a tre punti di distacco da Novara, in coabitazione con Busto Arsizio, ma le toscane crollano incredibilmente sul campo delle piemontesi al tie-break. Una delle grandi favorite per lo ...

Volley femminile - decima giornata Serie A1 2018-2019 : vittorie per Novara - Busto Arsizio e Conegliano. Bergamo supera il Club Italia nello scontro salvezza : Si è aperta oggi la decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Sabato particolarmente ricco con ben quattro anticipi in programma. Netto successo di Novara che regola Chieri con un secco 3-0 nel derby piemontese. Bottino pieno anche per Busto Arsizio e Conegliano, che faticano di più nelle rispettive vittorie per 3-1 su Filottrano e Firenze. nello scontro salvezza, importante vittoria per Bergamo per 3-0 sul Club Italia. La ...

