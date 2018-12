Vodafone TOBi arriva nell’Assistenza Clienti 190

TOBi - l’assistente digitale di Vodafone - arriva su WhatsApp : TOBi, l'assistente digitale utilizzato da Vodafone, arriva anche su WhatsApp per fornire assistenza 24 ore su 24 agli utenti, per il momento in versione beta. L'articolo TOBi, l’assistente digitale di Vodafone, arriva su WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

L'assistente Vodafone TOBi arriva su WhatsApp - a dicembre il via alla Beta : L'assistente digitale di Vodafone TOBi, sbarcherà su WhatsApp a partire da dicembre. Al via una Beta privata che coinvolgerà 50 mila clienti.

L'assistente Vodafone TOBi presto sbarcherà su WhatsApp : TOBi, l'assistente digitale di Vodafone, è una soluzione che ha già conquistato molti clienti di questo operatore e presto arriverà anche su WhatsApp

Clienti Vodafone - fate gli auguri a Tobi e avrete Internet in regalo per due giorni : Tobi, l'assistente digitale di Vodafone, compie un anno oggi e così Vodafone, da buon genitore, fa un piccolo regalo a tutti coloro i quali gli augureranno buon compleanno.

Vodafone : anche TOBi - l'assistente digitale dell'operatore - arriva su Amazon Alexa : L'arrivo nel mondo degli smart speaker rappresenta per Vodafone un'ulteriore tappa nella strategia di investimento nell'innovazione nei canali digitali. Oltre il 95% delle interazioni tra Vodafone i ...