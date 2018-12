Viterbo Al Teatro Unione nell' ambito di ' A teatro in famiglia' | BUON NATALE BABBO NATALE

Viterbo : Nell'ambito di A teatro in famiglia 20 DECIBEL di Circo El Grito : Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, solo in caso di spettacoli o altre attività. Chiuso il lunedì. Per informazioni www. teatro unione Viterbo .it e teatro unione Viterbo @gmail.com Tel. 388.95.

Viterbo-Teatro Caffeina - quindici spettacoli di prosa tra grandi classici e novità : 'Con oggi è ufficialmente aperta la biglietteria per tutti gli spettacoli in cartellone e per gli abbonamenti, disponibili in formula intera stagione, "Free 10" per dieci spettacoli a scelta e "Free ...