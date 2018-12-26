Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 16 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio OGGI 26 DICEMBRE, GIORNATA FESTIVA, VIA DEI FORI IMPERIALI E’ ISOLA PEDONALE, DEVIAZIONE PER LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118. PER I CANTIERI – Sul viadotto della Magliana è ancora in atto il restringimento all’altezza del Ponte della Magliana, direzione Fiumicino, per lavori di ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO INOLTRE CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 TRA IL RACCORDO E TOR VERGATA IN DIREZIONE SUD SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 09.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Roma E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Roma E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 08.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE NEL POMERIGGIO ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Roma E SASSUOLO. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 18.00. PER QUANTO RIGUARDA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 26 DICEMBRE 2018 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BENTROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO E TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE SULLA Roma FIUMICINO E’ ANCORA ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE RACCORDO RICORDIAMO INOLTRE CHE DALLE ORE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 GINA PANDOLFO AUGURI E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CONTINUA A MANTENERESI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA SEGNALazioNE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA STORTA E LA GIUSTINANA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio PRIMI RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SULLA VIA APPIA CODE ALL’ALTEZZA DI ARICCIA E PIU’ AVANTI TRA ALBANO LAZIALE E VIA SPINABELLA, VERSO Roma TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA, SEMPRE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma RISOLTO L’INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 25 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 GINA PANDOLFO BUON NATALE BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma RISOLTO L’INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO AL KM 516, IL TRAFFICO E’ REGOLARE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO, IN DIREZIONE NORD PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma OGGI IL SERVIZIO DI BUS FILOBUS TRAM METROPOLITANE, ...