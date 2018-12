Venerdì 28 Dicembre la conferenza stampa di fine anno di Conte : Roma, 26 dic., askanews, - La conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si terrà Venerdì 28 Dicembre alle ore 10 alla sala polifunzionale della Presidenza del ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 24 a Venerdì 28 dicembre 2018 – Ricette e rubriche. : Sedicesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 24 a ...

Quel pazzo Venerdì film stasera in tv 26 dicembre : cast - trama - curiosità - streaming : Quel pazzo venerdì è il film stasera in tv mercoledì 26 dicembre 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | film DA VEDERE A NATALE | film DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL ...

Ascolti TV | Venerdì 21 dicembre 2018. Vince il Milionario (17.5%) - flop Sanremo Giovani (11.5%) : Sanremo Giovani Nella serata di ieri, Venerdì 21 dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.32 – l’ultimo appuntamento con Sanremo Giovani, con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, ha conquistato 2.046.000 spettatori pari all’11.49% di share (presentazione di 4 minuti: 2.972.000 – 12.83%). Nel dettaglio la manifestazione ha ottenuto l’8.66% nel target commerciale 15-64, l’8.83% sui 15-34 e il 15.18% sugli over ...

Ascolti tv Venerdì 21 dicembre - il Milionario di Gerry Scotti batte Sanremo Giovani : Lo storico quiz show di Canale 5 ha vinto ieri contro la coppia Baudo-Rovazzi Con le feste ormai alle porte le reti si preparano a sfidarsi con la messa in onda di spettacoli, concerti e i tradizionali e immancabili film di Natale. Nell’attesa di immergerci nel clima delle feste, vediamo i dati Auditel relativi ai […] L'articolo Ascolti tv venerdì 21 dicembre, il Milionario di Gerry Scotti batte Sanremo Giovani proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Venerdì 21 dicembre 2018. Vince il Milionario (17.5%) - flop Sanremo Giovani (11.5%) : Sanremo Giovani Nella serata di ieri, Venerdì 21 dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.32 – l’ultimo appuntamento con Sanremo Giovani, con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, ha conquistato 2.046.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Chi Vuol Essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.397.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Rai2 Maleficent ha interessato 1.764.000 spettatori ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di Venerdì 21 dicembre 2018 : Eccoci alla nostra consueta panoramica sui programmi tv di STASERA, venerdì 21 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata al secondo appuntamento della kermesse Sanremo Giovani, presentata da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi. Rai 2 trasmette il film Maleficent (Usa, 2014), con Angelina Jolie. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Ogni maledetto Natale (Italia, 2014) con Alessandra Mastronardi e Alessandro ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA Venerdì 21 dicembre : Visintin sul podio nel cross! Inizia la sprint femminile di biathlon! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Ci avviciniamo alla fine dell’anno, dunque si fa sul serio sin dal venerdì (21 dicembre), per un week-end davvero rovente che anticipa le festività natalizie. L’Italia va all’assalto del podio con le sue stelle al femminile. Nel gigante di sci alpino in quel di Courchevel il Bel Paese si gioca la carta Federica Brignone, in testa alla classifica di ...