Vela | Sydney-Hobart 2018 | Comanche guida davanti a Wild Oats XI nelle prime battute

Vela - Sydney-Hobart 2018 : l’evoluzione del record di regata dal 1945 alla scorsa edizione : Quando mancano meno di 24 ore alla partenza del consueto appuntamento di fine stagione della Sydney-Hobart, una delle regate veliche oceaniche più impegnative ed importanti del mondo, andiamo a ripercorrere la storia della competizione e l’evoluzione dal 1945 (prima edizione) al 2017 del record di regata. Il percorso lungo 628 miglia nautiche (1170 km circa) vede la partenza dal porto di Sydney ed un tragitto che porterà la flotta ...

Vela - Sydney-Hobart 2018 : Comanche e Wild Oats XI favorite per il successo - Black Jack e Ichi Ban outsider di lusso : Domani prenderà il via la 74esima edizione della Sydney-Hobart, una delle regate veliche oceaniche più importanti e complesse del calendario. La gara comincerà come di consueto alle ore 13.00 del giorno di Santo Stefano (alle ore 3.00 della notte in Italia) dal porto di Sydney e si concluderà ad Hobart dopo un percorso di 628 miglia nautiche (più di 1100 chilometri) in cui la flotta si dirigerà dal sud-est dell’Australia verso ...

Vela - Sydney-Hobart al via - un Natale in Oceano : Certo, gli occhi saranno puntati sui cinque supermaxi di 100 piedi, sono 38,48 metri di lunghezza, dati per favoriti, ma non c'è dubbio che saranno moltissimi anche quelli che seguiranno la regata di ...

Vela - Sydney-Hobart 2018 : i favoriti e l’elenco completo dei partecipanti. LDV Comanche e Wild Oats XI a caccia della vittoria e del record : Il conto alla rovescia prosegue ed ormai mancano solo quattro giorni alla partenza della Sydney-Hobart 2018, una delle regate veliche più importanti al Mondo che giunge quest’anno alla 74esima edizione. La competizione è ormai arrivata a livelli altissimi e le migliori imbarcazioni si sfidano ogni anno per abbattere il primato precedente per il minor tempo impiegato per concludere la gara, con LDV Comanche detentore del record fatto ...