Varese | 40 licenziati in tronco alla vigilia di Natale | la Hammond Power Solutions manda

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Prima il pacco di, poi il licenziamento. È successo a Marnate, nel Varesotto, dove i 40 dipendenti della, azienda che fa capo a una multinazionale canadese che produce trasformatori, hanno ricevuto il cesto natalizio aziendale prima delle feste. Subito dopo, però, si sono visti consegnare anche la comunicazione del licenziamento. Un caso che ricorda da vicino quello della Ball Beverage Packaging di San Martino sulla Marrucina, in Abruzzo che ha lasciato a casa 70 lavoratori ddibase della mossa, secondo la stampa locale, ci sarebbe un cambio di strategie della casa madre, che in Italia opera attraverso due stabilimenti, quello di Marnate, dove c’è anche la sede per l’Europa, e un altro a Meledo, nel Vicentino. L’azienda si chiamava in origine Marnate Trasformatori, ed era stata acquisita dai canadesi sei anni fa. I ...