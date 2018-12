Vandoorne simulator driver Mercedes F1 nel 2019

motorinolimits

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) NelStoffelnon sarà sulla griglia, dopo che la McLaren l’ha sostituito con Lando Norris, ma continuerà ad avere un ruolo in F1: in, come. L’olandese ha già iniziato la carriera post-F1, debuttando a inizio dicembre in Formula E con il team HWA Racelab, legato alla. “Il prossimo anno … L'articoloF1 nelMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.