Valmalenco | autopsia su escursionista morto | nessun segno di violenza

Valmalenco - Mattia Mingarelli : è il giorno dell'autopsia - la Procura accelera le indagini : Nella giornata di oggi, mercoledì 26 dicembre, verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Mattia Mingarelli, 32 anni. L'uomo, agente di commercio della Trussoni Beverage di Dubino (Sondrio) è stato trovato senza vita in Valmalenco la vigilia di Natale. La Procura di Sondrio ha disposto per oggi l'autopsia: gli inquirenti, non escludono alcuna pista - neppure l'omicidio - e sono alla ricerca di elementi utili per proseguire l'indagine. Il ...