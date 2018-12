Valentino Rossi allontana il ritiro | dopo il 2020 vedrò

MotoGP - Valentino Rossi sul suo futuro : “Corro perché mi diverto e potrei continuare anche se vincessi il decimo titolo” : Valentino Rossi si appresta a vivere la sua ennesima stagione nel Motomondiale. Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla sua esperienza nel 1996, nel campionato delle 125cc. A distanza di 23 anni, il Dottore è pRossimo a festeggiare 40 primavere ma ha ancora voglia di correre e divertirsi in moto, come fosse un esordiente, e quindi la data del suo ritiro dalle competizioni potrebbe slittare. Il suo contratto con la Yamaha scadrà nel 2020 e, ...

Valentino Rossi - nuova rivelazione sul suo futuro - : Valentino Rossi è tornato a parlare del suo futuro rilasciando alcune affermazioni riportate da Speedweek: 'I titoli mondiali vinti sono solo numeri che contano poco. Continuerei anche se vincessi il ...

MotoGp – Natale in famiglia per Valentino Rossi : il Dottore festeggia con i parenti ed i suoi amici… a quattro zampe [FOTO e VIDEO] : Festa in casa VR46: Valentino Rossi festeggia il Natale a casa con la famiglia. Al fianco del Dottore anche i suoi fidati amici a quattro zampe Penelope ed Ulisse Dopo una piacevole e rilassante vacanza al mare, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono tornati in Italia, raggianti, sorridenti e super abbronzati per trascorrere con i propri cari le feste natalizie. Natale separato, dunque per la bella coppia innamorata: Francesca ...

MotoGp – Il Natale di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi si scatena lontana dal pilota [VIDEO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, si diverte con la famiglia per Natale, rinunciando alla compagnia del pilota di MotoGp Mentre Valentino Rossi è a Pesaro per Natale, Francesca Sofia Novello, dopo una vacanza paradisiaca in una meta estiva con il pilota (VEDI QUI), è tornata a casa per le festeggiare insieme alla sua famiglia. La fidanzata del Dottore tra cenoni, pranzi e karaoke si diverte con una delle sue migliori ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Mi piace lavorare per lanciare i giovani. Ottenere gli stessi risultati di Bagnaia e Morbidelli non sarà facile” : Pensi a Francesco “Pecco” Bagnaia ed a Franco Morbidelli e il riferimento porta ai titoli vinti nella classe Moto2 del 2017 e del 2018. Due centauri che si sono formati grazie alla VR46 Academy nata sotto l’impulso del nove volte iridato Valentino Rossi. Una “scuola di motociclismo” per i piloti del Bel Paese che risultati importanti sta iniziando a raccoglierli e che credo molto nella valorizzazione dei talenti ...

Valentino Rossi e il retroscena sulla VR46 Riders Academy - il ‘Dottore’ ammette : “in futuro sarà difficile riuscire…” : Valentino Rossi ha svelato il suo pensiero sul futuro della VR46 Riders Academy, spiegando la difficoltà di ripetere il lavoro fatto con Morbidelli e Bagnaia La VR46 Riders Academy è una vera e propria fucina di talenti. Negli ultimi anni, due prodotti del vivaio di Valentino Rossi, ovvero Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia, si sono distinti in Moto2 conquistando il titolo Mondiale e guadagnandosi il salto nella categoria regina. Tanto ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Mi piace lavorare per lanciare i giovani. Ottenere gli stessi risultati di Bagnaia e Morbidelli non sarà facile” : Pensi a Francesco “Pecco” Bagnaia ed a Franco Morbidelli e il riferimento porta ai titoli vinti nella classe Moto2 del 2017 e del 2018. Due centauri che si sono formati grazie alla VR46 Academy nata sotto l’impulso del nove volte iridato Valentino Rossi. Una “scuola di motociclismo” per i piloti del Bel Paese che risultati importanti sta iniziando a raccoglierli e che credo molto nella valorizzazione dei talenti ...

MotoGP - Valentino Rossi può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare : Anche se siamo solamente al giorno di Natale e manca ancora parecchio al via del Mondiale 2019 della MotoGP, una domanda possiamo tranquillamente farcela: Valentino Rossi può davvero puntare al titolo? Il quesito è sicuramente importante e corposo, ma non è di semplice soluzione. Andiamo ad analizzare, punto per punto, tutti i motivi per i quali, il “Dottore”, può ancora sperare nel grande colpo! 1 La consapevolezza di avere a ...

MotoGP - Valentino Rossi può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare : Anche se siamo solamente al giorno di Natale e manca ancora parecchio al via del Mondiale 2019 della MotoGP, una domanda possiamo tranquillamente farcela: Valentino Rossi può davvero puntare al titolo? Il quesito è sicuramente importante e corposo, ma non è di semplice soluzione. Andiamo ad analizzare, punto per punto, tutti i motivi per i quali, il “Dottore”, può ancora sperare nel grande colpo! 1 La consapevolezza di avere a ...

MotoGP - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Marc Marquez - 2° Valentino Rossi : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta primavere, desideroso di ...

MotoGP - quanto guadagnano i piloti? La classifica e gli stipendi più ricchi. Guida Marc Marquez - 2° Valentino Rossi : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta primavere, desideroso di ...

MotoGp - Valentino Rossi 'romantico' : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Per ultimo, oggi, il nove volte campione del mondo ha voluto ringraziare tutto il suo team: ' è stata una bella gara,ci siamo divertiti un sacco!grazie a tutto il team per il supporto e la passione ',...

MotoGp – Valentino Rossi ‘romantico’ : il post di ringraziamento per la vittoria al Monza Rally Show [FOTO] : Valentino Rossi ed il post di ringraziamenti per le emozioni vissute al Monza Rally Show 2018 E’ passata qualche settimana ormai dallo spettacolo del Monza Rally Show, ma il suo vincitore, Valentino Rossi ha deciso di rinfrescare la memoria a tutti i suoi tifosi con una serie di post su Instagram. Probabilmente di ritorno dalla sua vacanza al caldo, in Giamaica, con Francesca Sofia Novello, la sua bella fidanzata, il Dottore ha ...

MotoGp - Valentino Rossi re non solo in pista : ecco quanto guadagna con la sua ‘VR46’ : Il responsabile del design della VR46 ha parlato dell’attività e del fatturato dell’azienda di proprietà di Valentino Rossi, svelandone alcuni segreti Un’azienda vera e propria, una… fabbrica di soldi che corrisponde al nome di Valentino Rossi. Il pilota pesarese non è un genio solo in MotoGp, ma anche negli affari, visto che è riuscito a creare dal nulla un’impresa che adesso dà lavoro a 80 ...