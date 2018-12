Usa | Trump a un bimbo di 7 anni | ' Sei grande per credere a Babbo Natale'

Usa - Trump : lo shutdown “continua finché non saranno assicurati i fondi per il muro” : Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito oggi che lo “shutdown” (il blocco parziale delle attività federali) non sarà revocato fino a quando non verranno assicurati i fondi per la costruzione del muro al confine con il Messico: Trump ha reso noto che si recherà alla frontiera a gennaio per una visita presso una nuova parte della barriera in costruzione. L'articolo USA, Trump: lo shutdown “continua finché non saranno ...

Usa - comitato di crisi contro l’emergenza mercati. Ma Trump attacca ancora la Fed : Il Working Group on Financial Market che comprende dal Tesoro alla Federal Reserve e alla Securities and Exchange Commission, creato nel momento più nero all’indomani della grande crisi del 2008, si vedrà in giornata e rimarrà mobilitato...

Usa.Trump : riduce spesa muro con Messico : 02.11 Trump potrebbe accettare meno di 5 mld di dollari per la costruzione del muro con il Messico. Lo riporta la CNN citando fonti dell' amministrazione, secondo le quali la Casa Bianca avrebbe chiesto 2,5 mld di dollari per la sicurezza del confine nell'ultima offerta presentata ai democratici per mettere fine allo shutdown.

Usa - Trump annuncia : Patrick Shanahan segretario Difesa dal 1° gennaio - : Il presidente ha ufficializzato con un tweet la nomina del successore di Jim Mattis: si tratta del suo attuale vice. Il capo del Pentagono si è dimesso pochi giorni fa, dopo la decisione del tycoon di ...

Ritiro Usa dalla Siria - Macron 'deplora' la decisione di Trump : 'Un alleato deve essere affidabile' : Il presidente francese Emmanuel Macron ha criticato l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di un Ritiro unilaterale dalla Siria , affermando che "un alleato deve essere affidabile. ...

Migrazioni Usa - Trump : “Altro che droni - quello che serve è un muro al confine con il Messico” : “L’unico modo per evitare che droga, traffico di esseri umani, elementi criminali e molto altro arrivino nel nostro Paese è un muro o una Barriera. I droni e tutto il resto sono meravigliosi e divertenti, ma è solo un bel muro tradizionale che funziona!“. E’ quanto scritto su Twitter dal presidente Usa, Donald Trump, mentre è in corso lo shutdown, causato dallo scontro sui fondi per il muro con il Messico. “E’ ...

SHUTDOWN Usa - TRUMP : "IL MURO IN MESSICO SERVE"/ Governo bloccato fino a dopo Natale - ma quanto costa? : SHUTDOWN parziale negli Usa: non è stato possibile raggiungere un accordo sulla richiesta di TRUMP riguardo il MURO col MESSICO. Lo scontro con i Dem

Ritiro truppe Usa dal Medioriente - è un paradosso ma Trump sta facendo lo stesso errore di Obama : Negli Stati Uniti la notizia che le truppe tornano a casa dall’Afghanistan e dalla Siria ha sorpreso non pochi. La politica estera di Trump è stata chiara dal primo giorno in cui ha preso possesso della Casa Bianca e può essere riassunta con uno slogan “Make America Great Again at Home”, in altre parole: smettiamo di fare i poliziotti del mondo ed occupiamoci delle nostre cose. Ciononostante, negli ultimi due anni, una schiera di politici e ...