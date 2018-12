Usa | polizia annuncia controlli sanitari su tutti i bambini migranti

Truffa - la polizia di SiracUsa arresta un gelese : domiciliari : Agenti della polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno eseguito un ordine di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di ...

RagUsa - alcol e droga : il bilancio della Polizia : La Polizia di Ragusa presenta il bilancio dei controlli per il 2018 e non solo e i dati per uso di alcol e droga. Continuano i controlli per Natale.

Usa - troppi omicidi a Baltimora : polizia ricompra armi dai cittadini - : Per il quarto anno consecutivo le vittime di armi da fuoco sono state 300, così la sindaca Catherine Pugh ha lanciato la campagna. Promesso l'anonimato ai venditori. Per le forze dell'ordine, l'...

Bruxelles - scontri tra manifestanti pro e contro migranti : la polizia Usa i lacrimogeni : manifestanti in piazza a Bruxelles si sono scontrati nel quartiere delle istituzioni europee. Sono scesi in strada i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro e una contro i migranti. La ...

Continua in provincia di RagUsa il progetto "Scuole sicure" della Polizia : Nuovi appuntamenti nelle scuole iblee nell'ambito del progetto "Scuole sicure" voluto dalla Questura di Ragusa. Migliaia gli studenti incontrati

Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia/ Video Usa - proteste e indignazione per la furia degli agenti : New York, Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia: Video. Usa, proteste e indignazione per la furia degli agenti

Usa - polizia New York sotto accUsa : agenti strappano bimbo di 1 anno dalle braccia della mamma : È bufera sulla polizia di New York dopo la pubblicazione di un video in cui si vedono quattro agenti strappare dalla braccia di una madre il figlio di appena un anno. La scena violenta è accaduta in un centro dei servizi sociali dove la donna di 23 anni si era recata per ottenere di buoni pasto per l’asilo del piccolo. Il filmato della colluttazione è diventato virale e ha riacceso la polemica negli Stati Uniti sui metodi usati dalle forze ...

Controlli della Polizia Municipale nell'area sud della provincia di RagUsa : Controlli a tappeto da parte della Polizia Municipale dell'area sud della provincia di Ragusa. Otto automobilisti denunciati perchè senza cintura

Concerto Sfera Ebbasta - un testimone : 'ChiUsa l'uscita di sicurezza' - la polizia smentisce : Doveva essere una serata piacevole per tanti ragazzi che si erano recati ieri sera a Corinaldo, vicino ad Ancona, al Concerto dell'artista Sfera Ebbasta, ma l'evento si è trasformato in tragedia per molti. La causa pare sia stata una fuga in massa dalla discoteca, avvenuta forse da un odore acre sentito e che ha causato panico nella folla. Il bilancio è di sei morti e un numero elevato di feriti. Ascoltato un ferito superstite che ha dichiarato ...

Parigi - polizia Usa lacrimogeni : 11.42 I primi gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia su una via adiacente agli Champs-Elysées.I gas sono stati lanciati per disperdere la folla che premeva pericolosamente contro una grata di ferro che impedisce di accedere alle strade adiacenti all'Eliseo. La folla è stata dispersa in pochi minuti e senza incidenti. Ad alcune persone perquisite sono state sequestrate"armi, molotov e spranghe di ferro". Misure di sicurezza ...

Studenti liceali in ginocchio e con le mani in testa : polizia francese sotto accUsa : Le immagini riprese davanti ad un liceo a nord di Parigi dopo gli scontri tra forze dell'ordine e Studenti che protestavano contro la riforma della scuola. Il video, diffuso sui social ha scatenato molte polemiche sui comportamenti della polizia che però si difende: "Bisognava interrompere le violenze incontrollate"Continua a leggere

Parigi - la polizia Usa i lacrimogeni per contenere la rabbia dei gilet gialli - VIDEO - - : La polizia Parigina è stata costretta a ricorrere al lancio di gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestano contro il carobenzina. Lo riferisce il canale LCI. Il canale afferma che gli ...

RagUsa - cellulari rubati : la Polizia recupera parte della refurtiva : E' stato smascherato e denunciato per ricettazione un giovane di nazionalità rumena trovato in possesso di diversi telefoni cellulari rubati in un negozio del centro di Ragusa. E' il risultato delle ...

Usa - polizia uccide per errore un 21enne di colore : scambiato per l'attentatore del black friday : La polizia di Birmingham, in Alabama, è in piena bufera dopo la morte di un 21enne di colore ucciso venerdì sera da un agente che, vedendolo con un'arma in mano, lo aveva scambiato per il responsabile ...