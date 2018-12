Usa | controlli medici su tutti bimbi al confine con il Messico

ansa

: Ruba frammento di muro dal #Colosseo, denunciata turista Usa. Controlli carabinieri, denunce e multe anche ad ambu… - Agenzia_Ansa : Ruba frammento di muro dal #Colosseo, denunciata turista Usa. Controlli carabinieri, denunce e multe anche ad ambu… - SkyTG24 : #UltimOra USA, controlli medici su tutti i bimbi al confine con il Messico #canale50 - HouseOfSuzaku : RT @Agenzia_Ansa: Ruba frammento di muro dal #Colosseo, denunciata turista Usa. Controlli carabinieri, denunce e multe anche ad ambulanti… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Le autorità americane hanno ordinatosui bambini in custodia della Us Custom and Border Protection alcon il. La decisione segue la morte di un bambino del ...